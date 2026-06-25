Cambio ai vertici di Ferrovie dello Stato Italiane. Stefano Donnarumma ha rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore delegato del Gruppo FS, aprendo la strada a un nuovo assetto manageriale. Per la successione prende quota il nome di Gianpiero Strisciuglio, attuale amministratore delegato di Trenitalia e manager con una lunga esperienza all’interno del gruppo ferroviario.

La decisione di Donnarumma arriva al termine di settimane caratterizzate da tensioni e confronti con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche in relazione ai recenti disservizi registrati sulla rete ferroviaria e alla gestione della fase conclusiva dei principali cantieri collegati al PNRR. Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, il manager avrebbe maturato la scelta dopo un confronto con il ministro Matteo Salvini.

Donnarumma era stato nominato alla guida di FS nel 2024 con il compito di accelerare gli investimenti infrastrutturali e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Durante il suo mandato il gruppo ha portato avanti numerosi interventi strategici sulla rete ferroviaria nazionale e ha avviato una riorganizzazione delle principali società controllate.

Per il futuro della società, il nome più accreditato è quello di Gianpiero Strisciuglio. Ingegnere barese, ha ricoperto ruoli di vertice in diverse società del Gruppo FS, tra cui Mercitalia e Rete Ferroviaria Italiana, prima di assumere la guida di Trenitalia nel 2025. La sua eventuale nomina rappresenterebbe una scelta di continuità interna, valorizzando un manager già protagonista della crescita del gruppo negli ultimi anni.

L’avvicendamento arriva in una fase cruciale per Ferrovie dello Stato, chiamata a completare gli investimenti legati al PNRR, gestire l’apertura di numerosi cantieri infrastrutturali e migliorare la qualità del servizio ferroviario. La nomina del nuovo amministratore delegato sarà ora al centro delle prossime decisioni degli organi societari.