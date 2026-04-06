L’Italia non sta male. Si organizza.

Ogni volta che esce un dato sull’economia, sulla sanità, sulla scuola, si usa sempre la stessa parola. Crisi.

È rassicurante.

Perché la crisi è qualcosa che passa. Un momento difficile, un attraversamento, una parentesi. Ti stringi, resisti, e poi torni come prima.

Il problema è che qui non si torna da nessuna parte.

La sanità non funziona? Non è una crisi. È un nuovo orario. Prima visita disponibile tra sei mesi. Se hai urgenza, puoi sempre organizzarti. Magari non ti ammali. Magari sei morto.

In una sala d’attesa, una donna guarda il numero sul display. È il suo turno tra quaranta persone. Non si lamenta. Controlla il telefono, sospira, si sistema sulla sedia. Ha già capito come funziona. Andr à a una visita a pagamento, se basteranno i soldi.

Funziona così.

L’economia rallenta? Non è una crisi. È una forma di meditazione. Consumi meno, desideri meno, ti abitui a non aspettarti nulla. Una specie di sobrietà forzata che, a forza di ripeterla, diventa virtù.

La scuola fatica? Non è una crisi. È evoluzione. Più registro elettronico, più segnalazioni, più controllo. Meno presenza, meno relazione, meno rischio. Un ambiente perfettamente gestito, in cui nessuno capisce più perché è lì.

Funziona tutto. Nel senso che niente si rompe davvero. Si allunga. I tempi si allungano. Le aspettative si abbassano. E nel frattempo impariamo a chiamare tutto questo normalità. È qui che l’Italia è diventata bravissima.

Non a risolvere i problemi. A conviverci con eleganza.

C’è una forma di talento nazionale in questa cosa. Una capacità quasi artistica di adattarsi al peggio senza mai dichiararlo.

Non c’è mai il momento in cui qualcosa smette di funzionare. C’è il momento in cui smettiamo di aspettarci che funzioni. E allora tutto diventa più semplice.

Non protestiamo. Non rompiamo. Non pretendiamo. Ci organizziamo.

Troviamo soluzioni individuali a problemi collettivi. Paghiamo, aspettiamo, rinunciamo. E nel frattempo ci raccontiamo che è solo un periodo.

È sempre solo un periodo. L’Italia non sta male. Ha solo abbassato le aspettative al punto giusto.