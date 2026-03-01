Transizione energetica e rischio regolatorio

La questione non è la norma. È la fiducia

La transizione energetica non è un settore qualsiasi. È un settore ad alta intensità di capitale, con orizzonti pluridecennali e ritorni distribuiti nel tempo. Chi investe in rinnovabili, biometano, valorizzazione ambientale dell’energia accetta un rischio tecnologico e di mercato. Ma chiede stabilità nella regola del gioco. Non immobilità. Stabilità.

Ogni modifica è legittima. Ma ogni modifica produce un segnale. E i segnali, in finanza, hanno un prezzo.

Dentro questo quadro si collocano alcune recenti misure che incidono direttamente sul comparto energia, spesso ricondotte nel dibattito pubblico al (cosiddetto “Decreto Bolletta”) e ai provvedimenti collegati di finanza pubblica.

La maggiorazione temporanea dell’IRAP per alcune imprese del settore, pari a circa due punti percentuali per due esercizi fiscali, interviene su un’imposta che colpisce il valore della produzione e non soltanto l’utile netto. In un settore dove i progetti sono finanziati su base pluriennale, con piani economico-finanziari costruiti insieme agli istituti di credito, una variazione fiscale modifica parametri di redditività già definiti e negoziati.

La rimodulazione degli incentivi per alcuni impianti rinnovabili incide su flussi di cassa futuri già incorporati nei modelli finanziari. Anche quando la ridefinizione è formalmente volontaria, il segnale che passa è che la struttura temporale degli incentivi può essere oggetto di revisione. Il tema non è soltanto l’ammontare economico. È la prevedibilità della cornice normativa.

Nel biometano e nella valorizzazione ambientale dell’energia, le componenti collegate ai meccanismi europei di scambio delle emissioni e alle certificazioni di sostenibilità sono oggetto di chiarimenti tecnici e ridefinizioni operative. Quando una quota dei ricavi dipende da parametri regolatori non pienamente stabilizzati, il mercato incorpora prudenza. E la prudenza si traduce in una riduzione della valutazione degli impianti e delle imprese.

A questo si aggiunge un nodo ulteriore, cruciale. La tassazione delle plusvalenze.

È necessario distinguere. Esiste una plusvalenza di natura speculativa, generata da operazioni rapide di compravendita, dove il valore creato è prevalentemente finanziario. Ma esiste anche una plusvalenza industriale, costruita nel tempo, dopo anni di sviluppo autorizzativo, investimenti infrastrutturali, reinvestimento degli utili, consolidamento tecnologico e occupazionale.

Nel settore energetico la seconda fattispecie è frequente. Molti operatori hanno reinvestito una parte consistente degli utili nella crescita degli impianti, nell’efficientamento e nell’innovazione. La valorizzazione finale non è il frutto di un mero arbitraggio finanziario, ma di un processo industriale lungo e rischioso.

Se la tassazione delle plusvalenze interviene senza distinguere tra queste due dinamiche, il segnale che si invia al mercato è ambiguo. Si colpisce non solo la rendita, ma anche la creazione di valore industriale. Si riduce il premio per chi ha costruito nel tempo e reinvestito. E questo incide sulle decisioni future.

In un comparto che richiede capitali pazienti, la prevedibilità dell’uscita dall’investimento è parte integrante della decisione iniziale. Se l’uscita diventa incerta o percepita come penalizzata a prescindere dal comportamento industriale adottato, il capitale chiede un rendimento più elevato o sceglie altre geografie.

Se il quadro regolatorio appare mutevole, il costo del capitale aumenta. Se il costo del capitale aumenta, alcuni progetti non partono. Se alcuni progetti non partono, la transizione rallenta. Non per mancanza di tecnologia. Non per carenza di competenze. Ma per incremento del rischio percepito.

Non si tratta di difendere un settore contro lo Stato. Si tratta di interrogarsi sulla coerenza della traiettoria.

Le norme citate sono frutto di scelte del legislatore nazionale e del Governo in carica, nell’ambito della politica fiscale ed energetica, anche attraverso misure ricomprese o associate al (cosiddetto “Decreto Bolletta”), alla legge di bilancio e a provvedimenti collegati, dentro un quadro di finanza pubblica complesso e vincolato.

La domanda resta politica, non tecnica. Quale segnale intende dare oggi il decisore pubblico agli investitori della transizione energetica. Quale equilibrio vuole costruire tra esigenze di gettito nel breve periodo e attrattività del sistema nel medio e lungo periodo.

La politica energetica può cambiare rotta. È legittimo. Ma non può cambiare linguaggio ogni stagione. Non può riscrivere in corsa le condizioni economiche di chi ha investito confidando in una cornice definita. Non può trattare la stabilità come una variabile secondaria.

La transizione è una maratona, non una sequenza di scatti.

Il punto non è ideologico. È strategico. Quale patto implicito vuole oggi stabilire il Governo con il capitale produttivo nella fase più delicata della trasformazione energetica?

Perché alla fine la questione è semplice.

L’energia rinnovabile non vive solo di sole e vento. Vive di fiducia.

E la fiducia, quando viene incrinata dallo stesso decisore pubblico che dovrebbe garantirla, non si ricostruisce con un emendamento. Si perde. E quando si perde, la responsabilità politica è inequivocabile.