Common Housing® Bisceglie: CCL apre il contest per nuovi spazi a vocazione sociale e culturale

Parte il Common Housing® Bisceglie Contest, il concorso promosso dal Consorzio Cooperative Lavoratori per selezionare tre soggetti gestori a cui affidare altrettanti spazi convenzionati al piano terra del nuovo complesso abitativo in via Bianca Ceva, nell’area ovest di Milano. Il progetto, curato dalla cooperativa Habitat Bisceglie, è uno dei più innovativi esempi di Common Housing® Bisceglie, un nuovo modello dell’abitare che fonde inclusione, condivisione e rigenerazione urbana.

I tre spazi – di 49,47, 66,17 e 89,30 mq – saranno concessi in affitto convenzionato per 24 mesi e destinati a servizi pubblici a vocazione artigianale, culturale e di benessere. Una giuria valuterà le proposte capaci di attivare il quartiere e stimolare la coesione sociale attraverso iniziative creative e partecipative.

Il bando è aperto a una vasta gamma di soggetti: associazioni culturali e di promozione sociale, cooperative, imprese sociali e gruppi informali. L’obiettivo è animare un quartiere in costruzione non solo fisica, ma anche relazionale, promuovendo legami tra abitanti, spazi e città.

Il complesso Common Housing® Bisceglie, realizzato a un anno dalla conclusione dei lavori, ospita già 103 alloggi con tipologie e servizi diversificati, costruiti per rispondere alle esigenze di una comunità eterogenea. Il modello, nato con l’apporto di realtà come SSA (Global Service condominiale) e NoiCoop (Associazione di promozione sociale), punta a rendere la casa un luogo partecipato e dinamico, dove spazi comuni, piattaforme di servizi condivisi e mobilità sostenibile favoriscano benessere e inclusione.

Il contest nasce da un lungo lavoro di ascolto e progettazione. Già nel 2020, CCL e NoiCoop avevano coinvolto Kilowatt e Super – Il Festival delle Periferie in una ricerca che ha portato alla mappatura di 157 servizi di prossimità in Italia. Un lavoro proseguito nel 2023 con indagini etnografiche e questionari rivolti ai futuri residenti.

“Attivare i piani terra delle nuove cooperative significa promuovere una relazione virtuosa tra casa e città, cultura e quartiere”, spiega Federica Verona, presidente di NoiCoop e consigliera di CCL. “Un modo semplice e dal basso per generare occasioni di scambio autentico”.

Per Alessandro Maggioni, presidente del Consorzio Cooperative Lavoratori, “il Common Housing® Bisceglie è un esempio concreto della dimensione sociale dell’abitare: competenze, idee e servizi messi in comune per migliorare la qualità della vita e costruire comunità solidali”.