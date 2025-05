Il contributo di MIND Milano Innovation District alla crescita del PIL italiano

A dieci anni da Expo 2015, MIND Milano Innovation District si afferma come il più ambizioso progetto di rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile in Italia. Secondo uno studio congiunto di Arexpo e The European House – Ambrosetti, tra il 2025 e il 2032 il distretto contribuirà per l’1,7% alla crescita del PIL nazionale e per il 3% a quello lombardo, generando 31,8 miliardi di euro di impatto economico cumulato.

Sorto sull’area dell’ex Expo, MIND rappresenta una “Silicon Valley europea” in cui si fondono innovazione, ricerca, sostenibilità e benessere collettivo. Con 10.000 persone già operative, tra cui 700 ricercatori, il distretto punta a ospitare entro il 2032 oltre 60.000 persone, di cui 20.000 studenti e 2.000 ricercatori. Oggi è già sede di aziende internazionali come AstraZeneca, Bracco e Illumina, e di 50 startup altamente innovative.

Il progetto, promosso da Arexpo (che dal 1° luglio si chiamerà Principia) e sviluppato insieme a Lendlease, prevede investimenti complessivi per 4,8 miliardi di euro, di cui oltre 3 miliardi provenienti da capitali privati. Al 2024 ne sono stati già impiegati 1,7 miliardi. Il ritorno economico è impressionante: ogni milione investito ne genera 5,4, tra costruzione e operatività.

MIND è anche un esempio avanzato di sostenibilità: entro il 2032 il distretto garantirà il 100% dei consumi elettrici da fonti rinnovabili e la completa transizione verso la mobilità verde. La metà della superficie sarà dedicata a spazi verdi e blu, consolidando il suo ruolo di polo globale per le Life Sciences e le Smart Cities.

Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, lo ha definito “un simbolo dell’Italia che guarda al futuro”, mentre il sottosegretario all’Economia, Federico Freni, ha ribadito il pieno supporto dello Stato a un modello “capace di generare valore nel medio-lungo periodo”. Per Igor De Biasio, AD di Arexpo, “MIND è una scommessa vinta, un progetto replicabile, già preso a esempio a Pavia con il Parco Cardano”.

Un laboratorio permanente, un ecosistema sostenibile, un acceleratore di crescita: MIND non è solo un distretto, è un nuovo paradigma per lo sviluppo del Paese.