Giovedì 18 giugno Gli Stati Generali, in collaborazione con Fondazione Cariplo, ha organizzato un pomeriggio di discussione sul presente e il futuro di Milano dal titolo La città possibile presso il MEET, dando seguito a un percorso che ha visto nel Brainsday di dicembre scorso la sua ultima tappa. Insieme alla community de Gli Stati Generali, si sono confrontate voci del mondo accademico, economico, politico e associativo. Un momento di confronto un tempo nel quale discutere, iniziare a scrivere insieme il futuro della città. Dopo un’introduzione a cura de Gli Stati Generali, sul palco del MEET ci siamo confrontati con Benedetta Brighenti, Paolo Manfredi con Elisabetta Donati, Paolo Natale, Anna Scavuzzo, Alberto Bortolotti, Matteo Colle, Chiara Padua, Marilisa Santi, Mattia Granata e Sergio Urbani. L’incontro ha toccato i temi cruciali del presente e del futuro della città: dal clima alla longevità degli abitanti, dalla sicurezza all’abitare. In conclusione, con Sergio Urbani, CEO di Fondazione Cariplo, abbiamo tirato le fila della discussione mettendo questi nodi in prospettiva, pensando a un futuro nel quale sempre di più l’intelligenza artificiale determinerà il destino delle attività produttive, del lavoro e della convivenza. Il video integrale della città possibile, organizzata da Gli Stati Generali, è ora disponibile.