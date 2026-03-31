Rigenerazione urbana a Milano, Gibeon Partners accelera con nuovi progetti in zona Certosa

Nuovi interventi di rigenerazione urbana prendono forma nel quadrante nord-ovest di Milano, dove Gibeon Partners amplia il proprio raggio d’azione con ulteriori sviluppi residenziali dopo il successo di via A. Brunetti 8.

Gibeon Partners, società attiva nell’investimento e nello sviluppo immobiliare con un focus sulla rigenerazione urbana, consolida la propria presenza a Milano annunciando nuovi interventi nell’area nord-ovest della città, dopo il successo registrato in via A. Brunetti 8, oggi quasi completamente venduto.

L’operazione rappresenta un passaggio chiave per la crescita della società, attiva da circa tre anni e specializzata nella riqualificazione di immobili residenziali situati in zone decentrate ma interessate da processi di trasformazione urbana. In particolare, l’attenzione si concentra sulla zona Certosa, dove Gibeon sta sviluppando diversi progetti.

Attualmente, la società è impegnata nella consegna – prevista per l’autunno – di 42 appartamenti tra i 40 e i 55 metri quadrati in via A. Brunetti 8. Le unità, completamente arredate e pronte all’uso, sono state quasi interamente vendute in tempi rapidi, confermando la forte domanda per soluzioni abitative “chiavi in mano”.

Parallelamente, Gibeon ha recentemente acquisito un nuovo immobile al civico 9 della stessa via, dove sono in corso lavori di riqualificazione che porteranno alla realizzazione di 37 nuove unità abitative. Il progetto è firmato da Lai Architects, guidato dall’architetto, scenografo e designer Maurizio Lai.

A questi interventi si aggiunge un ulteriore sviluppo poco distante, in via V Maggio 4, dove è previsto il recupero di un piccolo borgo urbano che ospiterà 17 appartamenti, mantenendo la stessa filosofia progettuale orientata alla funzionalità e alla rapidità di utilizzo.

Nel complesso, queste operazioni si inseriscono in una pipeline che oggi sfiora le 600 unità residenziali in sviluppo, per un totale di circa 30.000 metri quadrati riqualificati. Il modello di Gibeon si distingue per la velocità di esecuzione, il controllo diretto delle fasi progettuali e una particolare attenzione al rapporto qualità-prezzo.

L’offerta si concentra su appartamenti di metratura contenuta, con prezzi compresi tra circa 150.000 e 240.000 euro, variabili in base a dimensioni, piano e caratteristiche dell’immobile. Le abitazioni vengono consegnate come prodotti finiti, con standard abitativi omogenei, pensati per ridurre tempi e costi di accesso alla casa e rispondere a una domanda crescente, in particolare da parte di giovani lavoratori, studenti e nuovi residenti.

“Siamo orgogliosi del successo di via A. Brunetti 8, quasi sold out in due mesi, che conferma la validità del nostro modello di rigenerazione urbana: unità chiavi in mano, pronte per essere vissute e affittate”, dichiarano i founder Edoardo Brillante, Luca Marcolongo e Alessandro Ahmad. “Con i nuovi acquisti in via Brunetti 9 e in via V Maggio 4 acceleriamo lo sviluppo della pipeline verso le 600 unità, contribuendo alla trasformazione di aree milanesi in evoluzione. Questi progetti non solo limitano il consumo di suolo, ma rendono il mercato della rigenerazione residenziale accessibile anche ai piccoli investitori, grazie a soluzioni arredate e a prezzi competitivi, supportate da un approccio industriale e scalabile.