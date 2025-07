45° Anniversario della Strage alla Stazione di Bologna: Cerimonia di commemorazione a Palermo

Il 2 agosto 2025, alle ore 10:15, in occasione del 45° anniversario della strage alla stazione di Bologna, si terrà una cerimonia di commemorazione a Palermo, in via Antonino di Paola

Il 2 agosto 2025, alle ore 10:15, in occasione del 45° anniversario della strage alla stazione di Bologna, si terrà una cerimonia di commemorazione a Palermo, in via Antonino di Paola. L’evento, che vuole mantenere viva la memoria di una delle tragedie più dolorose della storia recente d’Italia, vedrà la partecipazione dei familiari siciliani delle vittime, che da anni si battono per il riconoscimento della verità e della giustizia.

Saranno presenti, oltre ai congiunti delle vittime della strage, Angelina De Luca, Sindaco di Altofonte, Rosario Petta, Sindaco di Piana degli Albanesi, nonché il Professor Leoluca Orlando, impegnato da sempre nella difesa dei diritti civili e nella promozione della memoria storica, Salvatore Borsellino e un rappresentante del Comune di Palermo.

La cerimonia sarà seguita da un momento di riflessione e di solidarietà per le famiglie colpite dalla strage, che ricordano non solo le vittime, ma anche il lungo cammino per ottenere giustizia.

Alla luce delle risultanze della recente sentenza della Corte di Cassazione riguardante il processo “Cavallini e Bellini +2”, relativo alla strage di Bologna, in cui la Corte ha confermato le condanne per i principali accusati, si può affermare che sia finalmente stata fatta chiarezza su una vicenda che ha visto una lunga e travagliata ricerca della verità.

La sentenza rappresenta un importante passo verso il riconoscimento delle responsabilità legate a questa tragedia, non solo per le vittime e le loro famiglie, ma anche per la società italiana, che vede rafforzarsi l’impegno per la giustizia, la memoria e la verità storica.

La cerimonia di Palermo, quindi, non sarà solo un momento di ricordo, ma anche un’occasione per ribadire l’importanza di non dimenticare mai le ingiustizie del passato, nella speranza di un futuro di pace e di diritti rispettati per tutti.