L’archeologia può uscire dalla vetrina? MANNight tra emozione e conoscenza

Il MANN di Napoli apre di sera tra musica, danza e performance nelle sale. Un’idea che porta nuovo pubblico, ma solleva una domanda: le collezioni vengono davvero raccontate o fanno solo da sfondo allo spettacolo?

Nell’Egitto dalle molte genti si nutrono tanti scribacchini libreschi, che litigano senza fine nella gabbia delle Muse così, nel III secolo a.C., il poeta Timone di Fliunte prendeva in giro i dotti del Museo di Alessandria, il Mouseion, il “luogo delle Muse” da cui la parola museo discende. Già allora il sospetto era tale, considerare il museo un posto bellissimo, protetto, ma chiuso su se stesso. Ventitré secoli dopo, la gabbia è diventata una vetrina, e la domanda è sempre quella: come si apre senza perdere ciò che custodisce?

Capita di uscire da un museo e ricordare benissimo la musica, ma non saper dire quale reperto ci fosse lì accanto. Allora, viene da chiedersi che cosa abbiamo visto, esattamente? Le aperture serali del Museo Archeologico Nazionale di Napoli riportano al centro una domanda che molti musei si fanno da tempo, cioè come si porta gente nuova tra le sale senza ridurre le collezioni a uno sfondo elegante per lo spettacolo di turno?

Il progetto si chiama MANNight, una kermesse di otto serate, prevista dal 3 settembre al 22 ottobre 2026, in cui archeologia, musica, danza e linguaggi contemporanei condividono gli stessi spazi. Mancano ancora due appuntamenti, il 15 e il 22 ottobre. Il museo resta aperto fino alle 23.30 (ultimo ingresso alle 22.30) e dalle 19 si entra con un biglietto da 10 euro. Insieme al MANN lavorano Casa del Contemporaneo e La Santissima Community Hub. Dalle 20.30 partono le performance, brevi e ripetute, sparse tra le collezioni.

Entrare è solo l’inizio

MANNight non si limita ad allungare l’orario di apertura del museo, ma prova a cambiare il modo in cui ci si avvicina agli oggetti antichi. Aprire la sera è già un gesto concreto per chi di giorno lavora e non ha la possibilità di viverselo il museo, studia o semplicemente non riesce ad arrivare fin lì, va precisato, però, che non abbiamo certezza se basti a portare un pubblico davvero diverso perché servirebbero dati sui visitatori. Sicuramente, cambia il tempo a disposizione, anche per il modo in cui il museo diventa un posto dove si può decidere di passare una serata, come si fa con un cinema o un concerto.

Chi entra per la musica non va guardato con sospetto; infatti, la curiosità culturale nasce spesso così, grazie ad un amico che ti trascina, per un invito o da un evento che sembra meno impegnativo di una visita classica. Ovviamente, bisogna anche saperla alimentare quella curiosità, altrimenti non trova appigli per spostarsi verso le opere e si ferma lì.

Un biglietto in più è un buon risultato, ma costruire un legame con il patrimonio è un altro discorso, e richiede più di un passaggio in biglietteria. Nella sezione dedicata alla Campania romana, Teatri 35 ha messo in scena dei tableaux vivants ispirati a mosaici e affreschi: quadri composti dai corpi degli attori. Nel Salone della Meridiana, Cosmic Dialogues ha intrecciato danza e musica attorno al rapporto tra cielo, tempo e le opere della sala. Tra gli Affreschi, Weronique Art ha proposto un bodypainting che prendeva spunto dalle pitture di Boscoreale.

Arte e intrattenimento, divertimento e arricchimento culturale sono scelte con un riferimento chiaro e il programma racconta le intenzioni, non quello che ciascuno spettatore si è portato a casa. Va evitato l’entusiasmo a prescindere e la bocciatura a priori, anche perché se funziona o no, lo si capisce solo guardando cosa succede davvero tra pubblico, performance e reperto.

Guardare meglio, non solo in un altro modo

Un corpo che riprende una postura antica può farti accorgere di una torsione, di un equilibrio, della distanza tra due figure che prima ti erano sfuggiti. Il bello non è rendere l’antico più simile a noi, quanto avere qualcuno che ti indica dove posare lo sguardo. Perché accada, però, il visitatore deve poter riconoscere l’opera di partenza, trovarla nella sala e capire perché è stata scelta: è qui che entra in gioco la mediazione. A volte, bastano poche righe, purché dicano qualcosa: da dove viene il reperto, a cosa serviva, perché un artista di oggi ci ha lavorato sopra. Nessuno chiede di trasformare ogni esibizione in una lezione.

C’è poi un aspetto che si dimentica facilmente: l’archeologia non è l’immagine di un oggetto, rappresenta il luogo in cui è stato trovato, il rapporto con gli altri materiali, i segni dell’uso, le interpretazioni e i loro limiti. Una performance può aprire la porta a questa lettura, non prenderne il posto. Se un affresco si riduce a una tavolozza di colori da riportare sulla pelle, si perde per strada la domanda più interessante: su quale parete stava, in quale casa, dentro quale società?

Lo stesso vale per la musica. Nella Villa dei Papiri, l’8 ottobre erano in programma arrangiamenti ispirati a Wuthering Heights di Kate Bush e a Pompeii dei Bastille. Un accostamento del genere può raccontare bene come l’immaginario moderno ha guardato alle rovine, ma con il mondo antico ha poco a che fare. Dirlo apertamente non toglie nulla all’esperienza, anzi: aiuta a separare il reperto dalle emozioni e dalle immagini che ci abbiamo appiccicato sopra nel corso del tempo.

Quando il museo fa da sfondo

Il rischio del museo-scenografia si vede subito: basta chiedersi se l’evento potrebbe svolgersi altrove senza perdere niente. Se la collezione non cambia nulla della proposta artistica, la sua presenza serve soprattutto a dare prestigio all’ambiente. Non c’è niente di male in un concerto fine a sé stesso, intendiamoci, ma ospitare uno spettacolo e interpretare il patrimonio sono due cose diverse, ed è giusto presentarle per quello che sono.

Conta anche come è organizzata la serata. Chi vuole fermarsi a leggere una didascalia deve poterlo fare; chi cerca una visita tranquilla non dovrebbe essere costretto a seguire il flusso dello spettacolo. Servono percorsi agibili, volumi che permettano di ascoltare una spiegazione, personale in grado di orientare. E la tutela dei reperti viene prima di tutto: non è un problema da affrontare a cose fatte, dopo il successo della serata.

Per capire se aperture come queste funzionano, contare i biglietti non basta, piuttosto sarebbe utile sapere quanti entrano per la prima volta, quali sezioni attraversano, se riconoscono le opere coinvolte, se hanno voglia di tornare. Bastano poche domande, fatte senza invadere la visita, per capire dove l’evento apre una porta e dove invece si mangia tutta l’attenzione.

E poi c’è quello che resta dopo la visita durante le aperture serali del museo, ovvero quello che il visitatore si porta a casa. Non sempre si riesce a ricordare tutto sul momento, quindi, per riprendere il discorso con calma può tornare utile una scheda da consultare, un rimando al catalogo, una spiegazione online. Inoltre, bisogna distinguere con chiarezza ciò che è interpretazione artistica da ciò che viene dalla ricerca. Un museo può accogliere letture diverse senza rinunciare alla precisione, grazie a questa trasparenza il pubblico può partecipare davvero, fare domande, invece di prendere una suggestione per una certezza.

Il giudizio su MANNight dovrebbe esulare dalla solita contrapposizione tra museo serio e museo che diverte. Divertirsi non impedisce di imparare, e imparare non richiede per forza silenzio e passi felpati, le due azioni possono coesistere e l’archeologia può uscire dalla vetrina, a patto che cambi il nostro modo di guardarla.

Quando la musica si spegne resta una domanda al visitatore: abbiamo ancora qualcosa da chiedere a quei reperti, o ci sono serviti solo a rendere più bella la serata?