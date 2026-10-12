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Banco BPM partecipa alla IV edizione di È Cultura! aprendo le sue sedi storiche

di redazione

Da sabato 17 a sabato 24 ottobre sono aperte al pubblico le prestigiose sedi di Milano, Verona, Bergamo, Modena e Lodi con mostre e visite guidate

12 Ottobre 2026

Banco BPM partecipa alla IV edizione di E’ Cultura!, aprendo al pubblico, durante la settimana dal 17 al 24 ottobre 2026, le proprie storiche e prestigiose sedi di piazza Meda a Milano, Palazzo Scarpa a Verona, Palazzo Creberg a Bergamo, Palazzo Carandini a Modena e lo spazio Bipielle Arte a Lodi.

È Cultura! è la manifestazione promossa da ABI – Associazione Bancaria Italiana – e da ACRI – Associazione delle Fondazioni e di Casse di Risparmio – con la partecipazione delle banche operanti in Italia, delle fondazioni di origine bancaria e della Banca d’Italia, in collaborazione con FeduF – Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio -, che prende le mosse da due esperienze che si sono consolidate negli anni – Invito a Palazzo e Festival della Cultura Creativa.

La settimana del Festival 2026 ha ricevuto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e il patrocinio del Ministero del Turismo. È Cultura! è un festival inclusivo e intergenerazionale e nasce per far dialogare tra loro territori, società civile e persone di ogni età, mettendo al centro il sapere, teorico ma anche e soprattutto esperienziale. L’obiettivo è, pertanto, quello di promuovere lo sviluppo socioculturale del Paese tramite eventi, mostre, concerti sia in presenza sia da remoto, aperti a tutti i cittadini di qualunque fascia di età.

Durante la settimana dal 17 al 24 ottobre, Banco BPM apre i propri palazzi storici alle visite guidate, come negli anni passati, e allestisce una serie di mostre con opere in parte tratte dal proprio patrimonio artistico, aperte al pubblico gratuitamente.

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