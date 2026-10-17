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La cappella gentilizia del Palazzo Valignani torna ad essere luogo sacro
Una mostra in anteprima nazionale di abiti della Duse esposti nel Palazzo Valignani come una macchina del tempo ha riportato l’edificio edificato nel 1743 all’antico splendore.
In piazza, una grande folla di persone eleganti e curiose ha atteso con ansia l’apertura della mostra di abiti indossati e appartenuti ad Eleonora Duse, ma soprattutto per ammirare la vestaglia impressa di baci nelle zone più intime e nascoste, con rossetto vermiglio, da Gabriele D’Annunzio.
Il Sindaco di Torrevecchia Teatina Francesco Seccia, persona colta, ha tenuto a ribadire il concetto che un piccolo paese può diventare grande grazie a un plesso come il Museo della Lettera d’Amore, museo unico al mondo, che contribuisce a disegnare l’identità culturale del luogo.
“Un museo non deve essere solo un luogo in cui si espongono oggetti e si conservano i saperi, deve essere anche un luogo di riflessione critica sul presente”, ha affermato Massimo Pamio, direttore del Museo.
La cerimonia è stata impreziosita dalla esibizione di una lettera autografa di Eleonora Duse cesellata con indelebile inchiostro viola, donata dalla ammaliante studiosa e attrice Franca Minnucci, autrice di numerose opere, tra le quali “Come il mare io ti scrivo”, in cui è raccolto l’intero epistolario Duse-D’Annunzio.
La mostra “Come indossare… un bacio”, curata da Annalisa Piermattei, per il successo riscosso, resterà aperta fino a domenica 18 ottobre alle ore 24. Sarà possibile ammirare anche l’unico busto in bronzo della Duse realizzato dallo scultore Achille Regosa e visitare altre mostre in corso nel Museo, l’una dell’artista Abner Marzi e l’altra riguardante strazianti lettere dal fronte, promossa in collaborazione con la Soprintendenza ABAP Chieti-Pescara, rappresentata dalla demoetnoantropologa Mariantonia Crudo.
“Si è riusciti a emozionare, a far sognare e a rendere felici i corpi e le anime di tante persone in un luogo lontano dalle pene quotidiane, che è tornato ad esaltare la propria bellezza,” afferma Giuseppina Verdoliva, promotrice della manifestazione.
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