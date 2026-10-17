La cappella gentilizia del Palazzo Valignani torna ad essere luogo sacro

In piazza, una grande folla di persone eleganti e curiose ha atteso con ansia l’apertura della mostra di abiti indossati e appartenuti ad Eleonora Duse, ma soprattutto per ammirare la vestaglia impressa di baci nelle zone più intime e nascoste, con rossetto vermiglio, da Gabriele D’Annunzio.

Il Sindaco di Torrevecchia Teatina Francesco Seccia, persona colta, ha tenuto a ribadire il concetto che un piccolo paese può diventare grande grazie a un plesso come il Museo della Lettera d’Amore, museo unico al mondo, che contribuisce a disegnare l’identità culturale del luogo.

“Un museo non deve essere solo un luogo in cui si espongono oggetti e si conservano i saperi, deve essere anche un luogo di riflessione critica sul presente”, ha affermato Massimo Pamio, direttore del Museo.

La cerimonia è stata impreziosita dalla esibizione di una lettera autografa di Eleonora Duse cesellata con indelebile inchiostro viola, donata dalla ammaliante studiosa e attrice Franca Minnucci, autrice di numerose opere, tra le quali “Come il mare io ti scrivo”, in cui è raccolto l’intero epistolario Duse-D’Annunzio.

La mostra “Come indossare… un bacio”, curata da Annalisa Piermattei, per il successo riscosso, resterà aperta fino a domenica 18 ottobre alle ore 24. Sarà possibile ammirare anche l’unico busto in bronzo della Duse realizzato dallo scultore Achille Regosa e visitare altre mostre in corso nel Museo, l’una dell’artista Abner Marzi e l’altra riguardante strazianti lettere dal fronte, promossa in collaborazione con la Soprintendenza ABAP Chieti-Pescara, rappresentata dalla demoetnoantropologa Mariantonia Crudo.

“Si è riusciti a emozionare, a far sognare e a rendere felici i corpi e le anime di tante persone in un luogo lontano dalle pene quotidiane, che è tornato ad esaltare la propria bellezza,” afferma Giuseppina Verdoliva, promotrice della manifestazione.