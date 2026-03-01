Sanremo, Sal da Vinci vincitore, ecco gli altri premiati

Il cantante neomelodico si impone con «Per sempre sì», davanti a Sayf e Ditonellapiaga. Tra gli altri riconoscimenti: Premio della Critica a Fulminacci, “Lucio Dalla” e Premio TIM Serena Brancale.

Il Festival 2026 è stato di Sal Da Vinci. «Per sempre sì», tormentone neomelodico sul tema della fedeltà, ha vinto la 76ª edizione del Festival della Canzone italiana. La tradizione ha battuto le novità di Sayf (2° posto) e Ditonellapiaga (3°). A sceglierlo il voto incrociato di tre giurie: televoto, sala stampa e radio. Quando sul megaschermo del Teatro Ariston compare il suo nome, la platea è già in piedi. È stata una finale lunga, attraversata da due registri opposti. Da una parte l’abito buono della grande occasione, dall’altra il peso delle notizie arrivate dal Medio Oriente, con l’attacco di Israele e Stati Uniti all’Iran.

Carlo Conti, affiancato da Laura Pausini e dalla giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti, ha invitato alla riflessione: festeggiare la musica italiana senza ignorare quello che accade nel mondo. È stato rilanciato un appello dell’Unicef per la tutela dei bambini nelle zone di guerra. «I bambini hanno diritto a dormire per sognare e non a sognare di dormire perché svegliati dalle bombe. Basta odio», ha detto Pausini.

La gara ha poi ripreso il suo ritmo. I cinque finalisti sono stati Fedez & Masini, Arisa, Ditonellapiaga, Sal Da Vinci e Sayf.

La classifica generale di Sanremo 2026

1 Sal Da Vinci – Saremo io e te

2 Sayf – Tu mi piaci

3 Ditonellapiaga – Che fastidio!

4. Arisa – Magica favola

5 Fedez e Masini – Male necessario

6 Nayt – Prima che

7 Fulminacci – Stupida Fortuna

8 Ermal Meta – Stella Stellina

9 Serena Brancale – Qui con me

10 Tommaso Paradiso – I romantici

11 LDA e AKA 7even – Poesie clandestine

12 Luche’ – Labirinto

13 Bambole di pezza – Resta con me

14 Levante – Sei tu

15 J-Ax – Italia Starter Pack 16 Tredici Pietro – Uomo che cade

17 Samurai Jay – Ossessione

18 Raf – Ora e per sempre

19 Malika Ayane – Animali notturni

20 Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

21 Maria Antonietta e Colombre – La felicita’ e basta

22 Michele Bravi – Prima o poi

23 Francesco Renga – Il meglio di me

24 Patty Pravo – Opera

25 Chiello – Ti penso sempre

26 Elettra Lamborghini – Voila’

27 Dargen D’Amico – AI AI

28 Leo Gassmann – Naturale

29 Mara Sattei – Le cose che non sai di me

30 Eddie Brock – Avvoltoi

Gli altri premi

Il Premio della Critica “Mia Martini” è andato a Fulminacci per «Stupida sfortuna». Il Premio della Sala stampa radio-tv-web “Lucio Dalla” è stato assegnato a Serena Brancale per «Qui con me».

Il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo è andato a Fedez & Masini.

Il Premio per il miglior componimento musicale “Giancarlo Bigazzi” è stato assegnato a Ditonellapiaga.

Il Premio alla carriera è andato a Andrea Bocelli e ai Pooh per i 60 anni.

E infine, la classifica della serata cover: vince Ditonellapiaga con Tony Pitony, seguita da Sayf con Alex Britti e Mario Biondi e Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma.

Il Premio TIM

A Serena Brancale anche il Premio TIM, come artista più votata dal pubblico attraverso i social e l’App My TIM. Il riconoscimento è stato consegnato dall’amministratore delegato di TIM, Pietro Labriola, a conferma del legame tra musica e partecipazione digitale. TIM conferma con questo premio il proprio legame con il mondo della musica e la volontà di continuare a tracciare l’evoluzione della nostra società, unendo generazioni diverse, intrecciando innovazione e tradizione in un dialogo continuo con il pubblico.