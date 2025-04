Eni investe sui talenti della transizione e lancia tre programmi didattici per il futuro dell’energia

Formazione avanzata per i giovani e lavoro nei settori chiave dell’energia: l’impegno di Eni per formare i professionisti della transizione energetica si concretizza in tre master d’eccellenza.

Con tre programmi didattici per l’energia del futuro, Eni rilancia il suo impegno nella formazione di giovani laureati e laureate. Si tratta di tre percorsi altamente specializzati, dedicati alle nuove sfide del settore energetico: sostenibilità ambientale, tecnologie rinnovabili, progettazione ingegneristica e nucleare di nuova generazione. L’iniziativa, sviluppata attraverso Eni Corporate University e in collaborazione con prestigiose università italiane, punta a colmare il divario tra alta formazione e mondo del lavoro, offrendo concrete opportunità di inserimento in azienda.

Master MEDEA: sostenibilità, geopolitica, leadership energetica. L’energia che verrà

Fiore all’occhiello della Scuola Enrico Mattei, il Master MEDEA è attivo dal 1957 e rappresenta oggi uno dei programmi post-laurea più riconosciuti a livello internazionale nel campo dell’energia e dell’ambiente. In collaborazione con l’Università di Pavia, propone un percorso intensivo di 10 mesi rivolto a profili multidisciplinari provenienti da tutto il mondo.

Il programma affronta in profondità tematiche come transizione energetica, sostenibilità ambientale, geopolitica delle risorse e innovazione nel settore. Completamente gratuito, il master offre borse di studio per tutti i partecipanti. Le candidature sono aperte fino al 30 aprile 2025 per i candidati internazionali e fino al 15 maggio per quelli italiani.

Eni Engineering Academy: il ponte tra università e industria

Per i giovani ingegneri, c’è anche l’Eni Engineering Academy, un programma di formazione tecnica avanzata che consente l’ingresso in EniProgetti, la società di Ingegneria di Eni, attraverso un contratto a tempo indeterminato sin dal primo giorno. Il percorso è rivolto a neolaureati in discipline ingegneristiche interessati alla progettazione di impianti onshore e offshore, infrastrutture navali e tecnologie legate alle fonti rinnovabili.

La formazione si svolge presso le sedi italiane di EniProgetti, tra Roma, San Donato Milanese e Vibo Valentia, combinando attività in aula con esperienze pratiche sul campo. Le selezioni per la seconda edizione dell’Academy sono attualmente aperte.

Master Next-Gen Nuclear Power:

Nel contesto della diversificazione energetica, Eni guarda anche alle fonti energetiche alternative con Master Next-Gen Nuclear Power, un percorso di 12 mesi pensato per giovani laureati STEM con un solido background tecnico-scientifico. Il master si concentra su fusione e fissione nucleare, tecnologie su cui l’azienda sta investendo con crescente interesse.

Il programma prevede un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca e si conclude con la possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Il master, completamente gratuito, partirà il 29 settembre 2025; le candidature saranno aperte da maggio fino al 25 giugno 2025.

Formazione, innovazione e opportunità per i giovani

Con questi tre percorsi di eccellenza, Eni ribadisce la propria visione strategica: formare i protagonisti della transizione energetica di oggi e domani. Un’iniziativa che rafforza il legame tra impresa, università e nuove generazioni, costruendo oggi le competenze per l’energia di domani.