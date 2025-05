L’economia che ci piace: il 30 maggio Vincenzo Schettini al Museo del Risparmio

Il celebre divulgatore scientifico e professore fondatore del progetto “La Fisica che ci piace” guiderà per l’occasione il pubblico di giovani in un percorso coinvolgente dove fisica ed economia si incontrano

Il Museo del Risparmio organizza un incontro speciale per le scuole con Vincenzo Schettini, protagonista dell’evento “L’economia che ci piace” in programma venerdì 30 maggio alle ore 10.30.

L’iniziativa dedicata agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado, che ha già registrato il tutto esaurito per la partecipazione in presenza, potrà essere seguita online offrendo a centinaia di altri studenti l’opportunità di partecipare a questo viaggio tra scienza, conoscenza ed entusiasmo.

Il celebre divulgatore scientifico e professore fondatore del progetto “La Fisica che ci piace” – che ha conquistato migliaia di giovani grazie al suo stile unico, capace di rendere la fisica affascinante, comprensibile e divertente – guiderà per l’occasione il pubblico di giovani in un percorso coinvolgente dove fisica ed economia si incontrano, dimostrando come queste due discipline, spesso considerate distanti, siano in realtà profondamente interconnesse.

Un dialogo interdisciplinare che invita a riflettere su tematiche cruciali del nostro tempo: innovazione, sostenibilità, cambiamenti climatici e futuro delle giovani generazioni. Un’occasione imperdibile per riscoprire il valore dell’educazione e della curiosità, e per comprendere come le grandi sfide di oggi si affrontino anche – e soprattutto – attraverso il sapere.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione a questo link.

