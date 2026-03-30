Accompagnare le imprese italiane nei percorsi di transizione sostenibile attraverso la valutazione delle loro performance ESG. È l’obiettivo di BPER Sustainable Finance Lab, l’iniziativa congiunta del gruppo BPER e RINA, multinazionale di certificazione attiva in più di settanta paesi.

Il progetto si propone di rafforzare la competitività del tessuto produttivo e delle filiere strategiche italiane, offrendo un approccio sinergico che unisce supporto specialistico ESG e strumenti finanziari dedicati. La finalità è supportare tutti i tipi di aziende nella scelta di obiettivi misurabili, nel monitoraggio dei risultati e nella verifica delle performance raggiunte, facilitandone l’accesso al credito grazie ai risultati ESG raggiunti.

Elemento chiave dell’iniziativa è la digitalizzazione che permetterà alle imprese di selezionare indicatori di performance (KPI), definire target di sostenibilità coerenti con i propri progetti e monitorare l’avanzamento in modo trasparente e tracciabile. RINA effettuerà la verifica di terza parte indipendente dei risultati raggiunti dalla singola azienda mentre il gruppo BPER metterà a disposizione prodotti finanziari dedicati.

Adelaide Mondo, responsabile Lending Products, Solutions & Sales di BPER dichiara: “Con BPER Sustainable Lab vogliamo offrire alle imprese strumentichiari, concreti e misurabili verso la sostenibilità. L’integrazione tra competenze ESG verificate e strumenti finanziari dedicati consente di trasformare gli obiettivi ambientali e sociali in leve di competitività e accesso al credito. Crediamo nell’importanza di trasformare l’impegno in termini ESG in valore duraturo, accompagnando le imprese in un percorso di evoluzione solido, credibile e orientato al futuro”.

Luigi Bottos head of ESG product management di RINA, aggiunge: “Il connubio tra finanza e sostenibilità rappresenta una sfida multipla che intercetta le dimensioni strategica, gestionale e operativa delle aziende. Incentivare le aziende nel percorso di transizione offrendo loro condizioni finanziarie più favorevoli a chi dimostra un impegno concreto attraverso iniziative misurabili di carattere ambientale, sociale e di governance rappresenta una leva innovativa nella creazione di valore. In questo ecosistema RINA svolgerà in modo innovativo con il supporto digitale dedicato, l’attività di audit delle performance e di monitoraggio periodico delle metricheESG selezionate”.