MAW ETHICAL CUP: a Milano si premia l’etica delle organizzazioni 

In un’epoca segnata da fenomeni come il burnout — che in Italia colpisce ormai più di un lavoratore su cinque — e la cosiddetta “sofferenza etica”, il mondo del lavoro sente il bisogno urgente di ritrovare un senso. Non bastano più la sola produttività o la performance: le persone, in particolare le nuove generazioni, cercano dignità, benessere e coerenza valoriale. È in questo scenario che torna a Milano, presso gli spazi del WAO Romolo C30, l’edizione 2026 di ETHICAL HR. Un appuntamento annuale che non è solo una conferenza, ma un vero e proprio laboratorio per rigenerare il concetto di occupazione, trasformandolo in uno spazio di crescita sociale e umana.

La novità: MAW ETHICAL CUP

La grande novità di quest’anno è l’introduzione della MAW ETHICAL CUP. Si tratta di un premio speciale dedicato alle organizzazioni virtuose che si sono distinte per iniziative concrete ad alto impatto etico e sociale.

Supportata da MAW SpA (parte dell’ecosistema W-Group), l’agenzia per il lavoro che da tempo promuove una visione del lavoro più sostenibile e umana, la Ethical CUP nasce per dare visibilità a chi non si limita a dichiarare i propri valori su LinkedIn, ma li pratica quotidianamente attraverso una leadership trasparente, l’equità di genere e la cura della salute mentale dei propri collaboratori.

Tre giorni di dialogo e visione

Dal 21 al 23 gennaio (ore 10:00-16:00, con chiusura alle 13:00 l’ultimo giorno), si alterneranno sul palco manager, filosofi, esperti di sostenibilità e rappresentanti istituzionali. Tra i temi caldi che verranno affrontati nei workshop e nelle tavole rotonde:

• Salute mentale e benessere psicosociale: dalla gestione dello stress emotivo alle fragilità emotive dei più giovani

• Nuovi linguaggi e inclusione: la trasformazione delle identità umane e della genitorialità in azienda

• Leadership etica: il ruolo dei manager nel guidare il cambiamento verso una responsabilità condivisa.

Un parterre di eccezione

L’evento vedrà la partecipazione di figure di spicco del panorama italiano, tra cui: Federico Vione (CEO MAW e W-Group) e Mara Prandi (COO MAW), insieme a nomi come Marco Minghetti (BIP), Gaetano di Tondo (Archivio Storico Olivetti), Isabella Schiavone (RAI) e la filosofa del lavoro Marcella Loporchio.

Partecipano inoltre numerosi partner istituzionali e tecnici (tra cui FunniFin e Ollipay) e realtà come l’Associazione Nazionale Sociologi, Fondazione Yunus e l’Istituto per i Valori d’Impresa (ISVI), a testimonianza di quanto il tema dell’etica sia ormai centrale per tutto il sistema Paese.

Come candidarsi alla MAW ETHICAL CUP

ETHICAL HR 2026 è un evento aperto a chiunque creda che il lavoro debba tornare a essere uno strumento per migliorare la collettività. L’accesso alla tre giorni di Milano è gratuito, previa prenotazione dei biglietti. Un’occasione autentica per conoscere storie autentiche, persone ispiranti e per conoscere l’azienda vincitrice della MAW ETHICAL CUP.

Info utili:

• Quando: 21-22-23 Gennaio 2026

• Dove: WAO Romolo C30, Milano

• Candida la tua organizzazione alla MAW ETHICAL CAP

• Partecipa a ETHICAL HR 2026