L’approccio politico di Donald Trump, spesso descritto come caotico, populista o “idiota” (nel senso di una semplificazione estrema e provocatoria), potrebbe anche essere analizzato come una strategia deliberata di potere. Si tratterebbe, nel caso, di una tattica mirata a smantellare le convenzioni politiche tradizionali, “demitizzando” l’immagine dell’America come ordinata superpotenza liberale, per sostituirla con una visione basata sul “trumpismo”, caratterizzata da un personalismo sfrenato e tanta imprevedibilità.

I punti chiave della strategia sarebbero:

Rappresentazione della ” D ébâcle Americana”: Fin dal suo primo insediamento, Trump ha descritto un’America in declino per giustificare il provvedimento di misure drastiche e presentarsi come l’unico salvatore. Un metodo, questo, che crea una realtà alternativa per i suoi sostenitori.

Make America Great Again (MAGA): Questo motto non è solo uno slogan, ma la sintesi di una visione che ridisegna il ruolo dell’America nel mondo, spesso privilegiando l’isolazionismo, disinteressandosi delle alleanze tradizionali e ponendo il nazionalismo al centro della politica estera.

Minimizzazione dell’establishment: Attraverso un linguaggio incolto, grezzo, e l’uso diretto dei social media, Trump si rivolge direttamente alla sua base, bypassando i media tradizionali e le istituzioni, delegittimando i vertici dell’apparato che regge la comunicazione e la politica di ogni nazione.

La “Teoria del Matto” (Madman Theory): Trump utilizza l’imprevedibilità come arma diplomatica e politica. Strapazzando la prassi e le consuetudini che distinguono un distinto esercizio del potere e agendo in modo inaspettato, costringe avversari e alleati a cedere per timore delle conseguenze: una tattica trasferita dal mondo degli affari alla politica.

Tuttavia, questa strategia presta facilmente il fianco a forti critiche e fa pensare a tanti di noi come la persistente “idiozia” o il caos deliberato di Trump stiano diminuendo drasticamente la posizione dell’America negli affari mondiali, creando instabilità invece di una vera grandeur egemonica. Pur non possedendo una formazione accademica tradizionale, Trump si fa interprete di una presunta abilità commerciale che applica alla politica, come nel caso dell’imposizione dei dazi commerciali, considerata da alcuni una mossa strategica per la negoziazione e non una semplice azione impulsiva. Vi è da rimarcare, però, che non mancano analisi volte a definire la sua politica estera come priva di basi solide, etichettandolo come un “idiota geopolitico” o un “utile idiota” per gli interessi di avversari come la Russia, a causa della sua opposizione al multilateralismo e alle dichiarazioni offensive rivolte nei confronti delle alleanze storiche.