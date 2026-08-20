Sudan del Sud: democrazia sospesa e una crisi umanitaria che lacera il Paese

Il Sudan del Sud affronta elezioni senza garanzie e una crisi umanitaria estrema: rischio di violenza, fame, sfollamento e collasso istituzionale.

Sudan del Sud si avvicina alle sue prime elezioni nazionali dall’indipendenza del 2011, un momento che dovrebbe segnare l’ingresso del Paese in una nuova fase democratica. Tuttavia, il contesto in cui questo processo elettorale si sta preparando assomiglia più a una soglia pericolosa che a una transizione. Mentre la Commissione ONU per i Diritti Umani avverte che elezioni senza salvaguardie potrebbero riaccendere il conflitto e innescare atrocità, UNHCR e il Programma Alimentare Mondiale (WFP) segnalano che oltre 650.000 rifugiati e richiedenti asilo rischiano di perdere l’accesso a cibo e assistenza vitale a causa di gravi carenze di finanziamento.

La simultaneità di questi fenomeni — crisi politica e collasso umanitario — rivela una verità scomoda: Sudan del Sud è intrappolato in una transizione mai consolidata, dove fragilità istituzionale, violenza armata e dipendenza estrema dagli aiuti internazionali si alimentano reciprocamente.

Un processo elettorale senza fondamenta democratiche

Nel suo rapporto At the Brink, la Commissione ONU avverte che il Paese si dirige verso le urne senza le condizioni minime per garantire un processo credibile. L’Accordo di Pace Rivitalizzato (R‑ARCSS) prevedeva una sequenza chiara: riforma del settore della sicurezza, unificazione delle forze, garanzie costituzionali, meccanismi di giustizia indipendenti e ampliamento dello spazio civico. Nulla di tutto ciò è stato pienamente realizzato.

Lo stesso Governo riconosce che il 46,4% delle disposizioni dell’accordo rimane in sospeso, mentre la unificazione delle forze è incompleta e i combattimenti sono ripresi in diverse regioni. In questo contesto, le elezioni rischiano di diventare un catalizzatore di nuove fratture invece che uno strumento di risoluzione pacifica.

La Commissione avverte che i fattori di rischio di atrocità — conflitto armato, istituzioni indebolite, impunità, governance esclusiva, corruzione, retorica incendiaria — stanno convergendo simultaneamente, mentre i meccanismi che potrebbero mitigarli sono stati sospesi o indeboliti.

Il messaggio è chiaro: Sudan del Sud non manca di accordi, ma di implementazione. E elezioni senza garanzie potrebbero trasformare la competizione politica in un nuovo campo di battaglia.

Una transizione intrappolata tra armi ed esclusione

Il Paese rimane intrappolato in una logica di potere militarizzato. La politica è diventata uno spazio dove l’esclusione è la norma e il dialogo genuino l’eccezione. La Commissione insiste sul fatto che la transizione avrebbe dovuto spezzare i cicli di violenza, ma la realtà mostra il contrario: le armi stanno tornando al centro della competizione politica, mentre le salvaguardie per evitare un ritorno alla guerra scompaiono.

La detenzione di leader dell’opposizione, incluso il Dr. Riek Machar, e la riduzione dello spazio civico alimentano la percezione che il processo elettorale possa essere usato per consolidare il potere invece che democratizzarlo. La Commissione chiede la sua liberazione o la sua immediata presentazione davanti a tribunali indipendenti, ricordando che la giustizia non può essere strumentalizzata in un contesto così volatile.

L’altra crisi: 650.000 rifugiati sull’orlo della fame

Mentre l’architettura politica vacilla, la crisi umanitaria raggiunge livelli estremi. UNHCR e WFP avvertono che 240.000 rifugiati riceveranno la loro ultima razione alimentare a settembre se non arriveranno fondi urgenti. Per molti, ciò significherà fame immediata, malnutrizione grave e rischio di sfruttamento, soprattutto per donne e bambini.

Il Paese riceve ogni settimana 3.000 nuovi rifugiati e rimpatriati dal Sudan, che arrivano esausti, affamati e senza risorse. Sudan del Sud mantiene una politica di porte aperte, ma la capacità di assorbimento è completamente sovraccarica.

WFP affronta un deficit di 37 milioni di dollari solo per la risposta ai rifugiati, e un deficit totale di 258 milioni per sostenere l’assistenza alimentare fino alla fine dell’anno. UNHCR, dal canto suo, ha ricevuto solo il 28% dei fondi necessari per proteggere quasi quattro milioni di persone sfollate, rimpatriate e comunità vulnerabili.

La crisi si aggrava durante la stagione delle piogge, quando le strade diventano impraticabili, i mercati si rincarano e il cibo scarseggia. Molte famiglie già mangiano meno, vendono quel poco che possiedono o si indebitano per sopravvivere.

Fame, sfollamento ed elezioni: una tempesta perfetta

La coincidenza tra deterioramento politico e collasso umanitario non è casuale. In Sudan del Sud, fragilità istituzionale e dipendenza dagli aiuti formano un circolo vizioso: la mancanza di governance alimenta la crisi umanitaria, e la crisi umanitaria indebolisce ulteriormente la governance.

La Commissione avverte che elezioni senza garanzie potrebbero innescare nuove ondate di violenza, sfollamento e rappresaglie. UNHCR teme che la sospensione dell’assistenza spinga migliaia di famiglie a intraprendere rotte pericolose verso altri Paesi in cerca di cibo.

In un Paese dove 7,8 milioni di persone soffrono di insicurezza alimentare e 2,2 milioni di bambini sono malnutriti, l’interruzione degli aiuti non è solo un problema logistico: è una minaccia diretta alla stabilità nazionale.

La comunità internazionale davanti a un dilemma morale e strategico

La Commissione invita l’Unione Africana, IGAD, le Nazioni Unite e altri partner a intensificare la diplomazia preventiva e sostenere un ritorno al dialogo inclusivo. Ma la realtà è che Sudan del Sud è vittima di una prolungata stanchezza internazionale.

I donatori affrontano un dilemma: finanziare una crisi che sembra interminabile o rischiare un collasso ancora maggiore. Tuttavia, la sospensione degli aiuti alimentari e lo svolgimento di elezioni senza garanzie potrebbero scatenare una crisi regionale su larga scala, con sfollamenti massicci e violenza transfrontaliera.

Sudan del Sud può evitare il collasso?

La Commissione insiste sul fatto che la traiettoria attuale non è irreversibile. C’è ancora tempo per ripristinare le salvaguardie necessarie affinché le elezioni diventino un percorso verso la transizione democratica e non un detonatore di conflitto.

Ma ciò richiede decisioni immediate: – cessazione delle ostilità; – ripristino degli accordi di sicurezza transitoria; – fine della mobilitazione armata; – dialogo politico inclusivo con tutte le fazioni; – finanziamenti urgenti per evitare il collasso umanitario.

Sudan del Sud non manca di mappe, accordi o quadri istituzionali. Manca della volontà politica per implementarli e delle risorse per sostenere una popolazione che vive al limite.

La finestra per evitare un ritorno alle atrocità del 2013–2018 si sta chiudendo. Ma non si è ancora chiusa del tutto.