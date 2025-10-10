Medio Oriente
La pace di Trump è shalom?
Quasi niente, in quest’epoca, viene circoscritto con il termine giusto. E definire pace ciò che non lo è rappresenta l’ennesima aberrazione ideologica che porta a travisare un significato, anche se questo è inerente a una parola importante e fondamentale per l’umanità. La pace ebraica è shalom, lo sanno bene gli occidentali, quanto il mondo arabo e le popolazioni semitiche. È un concetto che va oltre la semplice assenza di guerra, includendo integrità, completezza, benessere. Costituisce un principio centrale dell’ebraismo, menzionato nella Torah, e si riferisce al raggiungimento di uno stato di armonia totale, sia nelle relazioni interpersonali che con il mondo intero. Tanti di noi sanno che il tipico saluto ebraico è “Shalom Aleikem”, che vuol dire “la pace sia su di voi”, e riflette la profonda importanza di questa astrazione nella cultura ebraica. La domanda finale, ovviamente retorica, è: la “pace” trumpiana coincide con la parola “shalom”? Rimane nitida l’impressione che i governi, oggi, perseguano politiche disumanizzanti e che, pertanto, solo i movimenti mossi da un sano sentimento popolare, ossia la parte più consapevole e attiva delle popolazioni governate, possano restaurare l’alto significato della parola pace e ripristinare il valore del termine ebraico, shalom. La speranza, manco a dirlo, è quella di un concreto e massiccio sodalizio di israeliani e palestinesi, volto a raggiungere la convivenza pacifica attraverso gli stessi diritti. Ne frattempo, non vi è nulla da celebrare, se non da registrare, con un certo sollievo, un numero minore di morti tra le donne, gli uomini e i bambini della striscia. Quanto al Nobel per la pace sollecitato dal pastrocchio imperialista di Trump, ci starebbe bene la citazione: “Le ambizioni mettono a dura prova il talento, mentre l’arrivismo mette in bella mostra la faccia tosta!”
