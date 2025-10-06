Pierbattista Pizzaballa

Medio Oriente

Pizzaballa: «Il cessate il fuoco a Gaza non è la pace ma un primo passo necessario»

di redazione

In un’intervista al Corriere della Sera, il patriarca di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa invita alla prudenza ma apre alla speranza: «C’è uno spiraglio che non si era mai visto». Il cardinale parla di compromessi e della necessità di «riconoscere l’esistenza dell’altro»

6 Ottobre 2025

In un’intervista al Corriere della Sera, il cardinale e patriarca di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, con Gian Guido Vecchi, affronta con tono cauto e realistico le prospettive di un cessate il fuoco a Gaza, invitando a cogliere «uno spiraglio che non ha precedenti». La sua profonda conoscenza del contesto mediorientale, la padronanza delle lingue locali, tra cui l’ebraico, e la capacità di costruire ponti tra culture e religioni diverse, lo rendono una figura di riferimento per una Chiesa sempre più chiamata a confrontarsi con le sfide globali.

Un “primo passo” verso la pace ma non subito

Secondo Pizzaballa, il cessate il fuoco rappresenterebbe «il primo passo», non già la pace: «La fine di questa guerra orribile non sarebbe la fine del conflitto», ma potrebbe costituire «la premessa necessaria per cominciare un percorso nuovo, diverso».

L’attuale fase è segnata da «tante difficoltà, tanti punti interrogativi», ammette il patriarca, che tuttavia sottolinea come «un clima di speranza si percepisce», con media locali che mostrano «speranzosi, ma con misura».

I rischi del percorso e la necessità del compromesso

Pizzaballa mette in guardia contro i sabotaggi che spesso ostacolano i processi di pace: «È un percorso pieno di insidie». D’altra parte, nota, «c’è anche tanta stanchezza … basta», e la pressione internazionale sui contendenti — Israele e Hamas — può aprire una finestra di opportunità che «non si era mai vista prima».

Il patriarca solleva una questione centrale: «L’incapacità di trovare un compromesso». Tutte le parti, dice, dovranno «rinunciare a qualcosa in vista di un bene maggiore», esigenza resa ardua da fattori di reputazione e coerenza politica.

Il peso del contesto storico e culturale

Pizzaballa riflette sulla gravità della presente crisi: in quasi 35 anni, afferma, non ha mai registrato un momento così difficile nella Terra Santa. Per lui, le radici vanno ricercate molto prima del 7 ottobre: «una narrativa di disprezzo, di rifiuto, di odio, di supremazia» ha contribuito a forgiare un clima che nega il dialogo.

Riguardo al concetto di «purificazione della memoria», il patriarca chiarisce che è indispensabile «cominciare a riconoscere l’esistenza dell’altro», ossia aprire gli occhi al dolore altrui, per evitare che ciascuno resti «la sola e unica vittima».

Il ruolo della società civile e della Chiesa

Rispondendo alle manifestazioni in Italia e in Europa per Gaza, Pizzaballa esclude gesti estremi e fonda la sua speranza sulle mobilitazioni: «Le immagini che arrivano da Gaza hanno risvegliato […] la dignità delle persone, dei diritti, della vita». Pur ammonendo che «gli idioti ci sono sempre», invita a valorizzare l’impegno della maggioranza.

Il Patriarcato aveva offerto collaborazione per consegnare gli aiuti della Flotilla ma l’operazione non si è concretizzata: «Noi restiamo sempre a disposizione per aiutare, ma non facciamo parte di nessuno schieramento».

Infine, sullo scenario postbellico, Pizzaballa invita a pensare non solo alle strutture ma al tessuto umano: la ricostruzione deve riguardare anche “i muri e le persone”, con particolare attenzione a orfani, anziani e famiglie distrutte.

*

Foto di copertina di Marcin Mazur

Chiesa Gaza
Commenti

Devi fare login per commentare

Accedi
Dallo stesso autore
Formazione

Intesa Sanpaolo presenta Academy4Future, il nuovo polo di formazione del gruppo

di redazione

Mossa Banca Generali Finanza

Banca Generali, Gian Maria Mossa si conferma primo ad di una banca rete per reputazione

di redazione

MM SPA Milano

MM compie 70 anni: da “metropolitana” a società multiservizi per la città

di redazione

Francia, Lecornu si dimette Partiti e politici

Lecornu si dimette dopo dodici ore: crisi politica per la Francia di Macron

di redazione

Tutti i post

Gli Stati Generali è un progetto di giornalismo partecipativo

Vuoi collaborare ?

Newsletter

Ti sei registrato con successo alla newsletter de Gli Stati Generali, controlla la tua mail per completare la registrazione.