I 5 referendum non raggiungono il quorum, affluenza al 30%. I Sì intorno all’87%

I cinque referendum dell’8 e 9 giugno 2025 non hanno raggiunto il quorum. L’affluenza si è fermata al 30,6% per cento per tutti i quesiti (61.362 sezioni su 61.591), e quindi la consultazione referendaria non è valida ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione.

Stando ai dati parziali degli scrutini (ancora in corso), il Sì viaggia intorno all’85% per tutti i quattro quesiti sul lavoro, mentre per quello sulla cittadinanza i Sì alla riduzione del requisito temporale per la naturalizzazione degli stranieri (da 10 a 5 anni) registrano una percentuale del 64,7 per cento.

Del resto, che il quorum sarebbe stato un miraggio era evidente già ieri, al termine della prima giornata di voto: gli italiani andati alle urne erano il 22,73% degli aventi diritto, contro, per citare l’ultima tornata referendaria vittoriosa, il 40% circa registrato dai referendum del 2011.

L’affluenza nelle regioni e nelle grandi città

La Toscana è la regione dove si è registrata la più alta affluenza, con una partecipazione al voto prossima al 40 per cento. Seguono Emilia Romagna (38%), Liguria (35%), Piemonte (35%), Umbria (31%). Il Trentino Alto Adige è la regione con l’affluenza più bassa (22,71%), seguita da Sicilia (23,10%) e Calabria (23,81%) .

A Roma ha votato in media il 33,7% degli aventi diritto, a Milano il 33,9%, a Torino il 40%.

I risultati dei singoli quesiti (alle 17:15)

Quesito 1/Reintegro licenziamenti illegittimi: % Sì 88,7 | No 11,3 – Affluenza: 30,58%

Quesito 2/Licenziamenti e limiti di indennità: % Sì 87,26 | No 12,74 – Affluenza: 30,58%

Quesito 3/Tutela contratti a termine: % Sì 88,74 | No 11,26 – Affluenza: 30,58%

Quesito 4/Responsabilità infortuni sul lavoro: % Sì 87,05 | 12,95 – Affluenza: 30,58%

Quesito 5/Cittadinanza italiana: % Sì 64,7 | No 35,42 – Affluenza: 30,58%

