“Casa Mariù”: l’eredità di Giorgio Armani per l’infanzia più fragile

«In un anno per me così importante, sento particolarmente forte la spinta a restituire il bene che ho ricevuto», aveva dichiarato Armani. «Ho ripensato alla mia infanzia, a quanto mia mamma ci abbia protetti e sostenuti. Per questo ho voluto dedicare a lei questa iniziativa, attraverso la quale mi auguro di poter avere un impatto concreto e positivo sulla vita di tanti bambini e delle loro famiglie».

Otto progetti in tre continenti

Casa Mariù prende forma concreta grazie alla collaborazione con Caritas Ambrosiana, storico punto di riferimento per la solidarietà sociale a Milano e nel mondo. La rete di intervento include otto strutture dedicate all’infanzia, attive in sei Paesi distribuiti tra Africa, Asia e America Latina.

Nel Camerun, a Mouda, Casa Mariù sosterrà l’asilo nido della Fondazione Betlemme (Pime), garantendo assistenza sanitaria e nutrizionale a 60 neonati orfani o abbandonati, oltre a cure mediche per oltre 2.000 pazienti ogni anno.

In Thailandia, nella regione di Chiang Rai, il progetto finanzierà terapie, farmaci, borse di studio e personale specializzato per il Centro San Giuseppe (Pime), punto di riferimento per l’assistenza a bambini e ragazzi con disabilità.

In Bangladesh, a Suihari, Casa Mariù contribuirà alla ristrutturazione di una scuola con dormitorio per 160 bambini, di cui 25 con disabilità, assicurando loro supporto educativo, sanitario e sociale.

Nelle Filippine, nella cittadina di Tay Tay, l’iniziativa sosterrà una scuola gestita da Caritas che accoglie bambini provenienti dalle isole più povere dell’arcipelago.

In Nicaragua, nel quartiere difficile di Nueva Vida a Ciudad Sandino, il progetto affiancherà la scuola “Redes de Solidaridad”, offrendo a circa 230 bambini un ambiente sicuro per apprendere e crescere.

Infine, in Perù, Casa Mariù collaborerà con Operazione Mato Grosso, organizzazione fondata da don Ugo De Censi, in tre località: Yanama, Tauca e Nuevo Chimbote, tra le baraccopoli più povere del Paese, per garantire istruzione e protezione ai più piccoli.

Istruzione, dignità, futuro

«L’azione internazionale di Caritas non nasce da presupposti assistenzialistici, ma dal desiderio di promuovere la dignità e lo sviluppo integrale di ogni persona», ha dichiarato Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana fino al 31 agosto e ideatore del progetto. «Istruire ed educare sono obiettivi primari: non c’è riscatto dalla povertà senza conoscenza e consapevolezza».

La visione di Casa Mariù è coerente con la missione di Caritas Ambrosiana, nata nel 1974 per promuovere la carità e lo sviluppo umano integrale nei territori ambrosiani e oltre. L’organizzazione ha coinvolto anche i missionari del Pime e l’Operazione Mato Grosso per garantire un intervento capillare, efficace e radicato nei contesti locali.

Un lascito che parla al cuore

Più che un progetto, Casa Mariù rappresenta una vera e propria eredità valoriale lasciata da Giorgio Armani . Un gesto che travalica il mondo della moda per abbracciare quello dell’impegno sociale e della solidarietà concreta. Un’iniziativa che nasce dal ricordo di una madre e si traduce in speranza per migliaia di bambini.

Con Casa Mariù, Giorgio Armani ha voluto firmare ancora una volta, forse l’abito più importante della sua carriera: non un abito, ma un futuro migliore per l’infanzia più fragile.