Amplifon, leader globale nei servizi e nelle soluzioni per l’udito, avvierà in diversi paesi del mondo varie iniziative di informazione, educazione e prevenzione sulla salute uditiva in occasione della Giornata Mondiale dell’Udito di domani, 3 marzo 2026. Le iniziative avranno luogo, in particolare, in Italia, Francia, USA, Canada, Australia e in America Latina.

Oltre ai test gratuiti offerti quotidianamente nei 10.000 centri dei 26 paesi in cui opera, il gruppo Amplifon ha previsto delle attività speciali per interagire con un pubblico sempre più vasto, a partire dai giovani. In Italia, presso le due sedi degli headquarter generali globali e nazionali di Milano, è in programma una giornata dedicata a dipendenti e aziende partner che coniuga sessioni di formazione e controlli dell’udito tramite OtoKiosk, la tecnologia proprietaria di Amplifon per test audiometrici certificati tramite iPad. L’iniziativa coinvolgerà anche le persone di Chora&Will media (del gruppo Be Water) a Milano. Parallelamente, Amplifon è inoltre stata promotrice, insieme a Udito Italia Onlus e all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), della Maratona dell’Udito che si è tenuta lo scorso 27 febbraio presso Palazzo Montecitorio a Roma.

Le attività di sensibilizzazione proseguono anche in Francia, dove il gruppo offrirà test uditivi gratuiti sia nei propri uffici di Parigi sia presso la sede del 15°arrondissement della capitale. I test saranno effettuati anche in Australia, a Melbourne, grazie a una partnership con la catena di farmacie localiHealthSave. Negli Stati Uniti, invece, Amplifon promuoverà la salute uditiva con test dell’udito gratuiti a Minneapolis, negli uffici americani del gruppo e all’interno del Mall of America, uno dei più grandi nel paese; inoltre, ha organizzato delle attività di formazione dedicate ai dipendenti di USA, Canada e America Latina.

Infine, Amplifon promuoverà la campagna social globale “Everyday Hearing Tests” dedicata al valore emotivo dei suoni, ricordando che un controllo uditivo èla chiave per continuare a emozionarsi ascoltando il mondo che ci circonda. La campagna, realizzata da Amplifon insieme a SMALL e Accenture Song Italia, sarà online dal 3 marzo, e per tutto il mese dell’udito, in 17 paesi tra cui Italia, Spagna, Francia, Germania, Stati Uniti, Canada e Australia. Inoltre, sui canali social istituzionali verrà pubblicato un video che promuove la cura dell’udito come buona abitudine da integrare nella propria routine quotidiana, realizzato in collaborazione con l’agenzia creativa BRV7.

Istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la ricorrenza è il principale momento di sensibilizzazione per contrastare il calo uditivo e lo stigma ad esso associato. Un impegno urgente, visti i dati diffusi dall’OMS: oggi oltre 1,5 miliardi di persone convivono con un calo dell’udito (previste 2,5 miliardi entro il 2050), con oltre un miliardo di giovani under 35 a rischio a causa dell’eccessiva esposizione al rumore.