Ho smesso di fare il medico. Ma non di esserlo



Ma tu non vuoi finire nell’iperspazio del web con una stellina in meno solo perché sei stanca.

Allora ti prendi un anno sabbatico.

Anche perché, a casa, da accudire ce n’è sempre.

Cure per tutti. Tranne che per te stessa.

Ma almeno ti togli un pensiero fisso:

quello di dover essere perfetta ovunque.

Ne togli uno.

E già respiri.

È stato doloroso.

Diventare medico è un percorso lungo e a volte impervio.

Lasciare tutto sembra una resa.

Ma tra la sensazione di fallimento e l’istinto di sopravvivenza,

scelgo sempre il secondo.



Bisogna imparare a lasciare andare.

Tutto.

È la strada per la libertà.

E la libertà è guarigione.

Addio notti insonni, esami, ansie.

Addio anche ai successi, alle soddisfazioni che non sono mancate.

Lasciare andare non è perdere: è permettere una trasformazione.

Tua. E delle cose.

Che restano in te, come patrimonio.

È vero, ho tolto il camice.

Ma dentro, la voglia di “prendermi cura” è rimasta.

È nato un coraggio che va condiviso.

E che ti permette di dire:

“Anch’io l’ho fatto. Ora posso aiutare te a farlo.”

Puoi accompagnare.

Puoi indicare una sfumatura benefica da cogliere.

E quindi, sì, ho lasciato il poliambulatorio.

Ma non ho smesso di curare.

Solo: ho cambiato dimensione.



Il mio nuovo ambulatorio è su un albero.

No, non è una metafora.

E non sono impazzita.

È la medicina che sento.

Ne parliamo tra qualche giorno.