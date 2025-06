Banca Ifis sigla una partnership con Digit’Ed per la formazione dei dipendenti

Banca Ifis e Digit’Ed hanno siglato una partnership per sostenere lo sviluppo professionale delle oltre 2.000 Ifis People appartenenti al gruppo bancario. Grazie a questa collaborazione, la Ifis Academy, un progetto di Kaleidos – il Social Impact Lab di Banca Ifis – consoliderà il proprio posizionamento come asset strategico di crescita sostenibile della Banca, con l’obiettivo di valorizzare le competenze distintive e anticipare le sfide del settore bancario, economico e finanziario in un contesto in continua evoluzione. Un’iniziativa che valorizza il capitale umano come motore principale della competitività, dell’innovazione e della responsabilità sociale d’impresa.

Il progetto prevede un accordo quinquennale che punta sull’erogazione di contenuti attraverso metodologie didattiche evolute e tecnologie digitali d’avanguardia, come l’intelligenza artificiale, l’apprendimento adattivo e l’approccio esperienziale. L’offerta formativa sarà modulare, accessibile e personalizzabile, in grado di coniugare contenuti accademici e competenze operative, con un focus, tra gli altri, su digital transformation, sostenibilità, leadership, risk management, cultura finanziaria e nuove competenze regolamentari.

All’interno di un percorso già avviato, l’Ifis Academy si evolve per potenziare la cultura organizzativa del gruppo, mantenendo al centro il benessere, l’inclusione, la sostenibilità, la crescita continua delle persone e generare valore sistemico nel lungo periodo.

“Siamo orgogliosi di affiancare Banca Ifis in questo progetto, che dimostra grande attenzione alle sfide future del settore. –Grazie alla nostra esperienza nel digital learning e a una faculty d’eccellenza, contribuiremo alla costruzione di percorsi formativi su misura, capaci di accompagnare le Ifis People verso un futuro più digitale, sostenibile e competitivo”, afferma Davide Vassena, amministratore delegato di Digit’Ed.

“L’investimento nel capitale umano è uno degli elementi principali della strategia che ha consentito a Banca Ifis di affermarsi come punto di riferimento nel credito italiano alle Pmi nel corso dei suoi oltre 40 anni di vita. L’accordo con Digit’Ed rappresenta un’importante evoluzione di questo posizionamento e consentirà di rafforzare la capacità delle Ifis People di guidare con successo i progetti di sviluppo della Banca in un mondo che cambia a grande velocità”, dichiara Rosalba Benedetto, vicepresidente di Banca Ifis.