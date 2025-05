Come oggni anno, è il momento del tradizionale del concerto del Primo Maggio e della caccia alla scaletta. Oggi , giovedì 1° maggio 2025, Roma ospita il tradizionale Concerto del Primo Maggio in Piazza San Giovanni in Laterano, promosso da CGIL, CISL e UIL. L’evento, organizzato da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli e la regia di Fabrizio Guttuso Alaimo, è dedicato al tema “Uniti per un lavoro sicuro”, focalizzandosi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Conduttori

A presentare il Concertone 2025 sono Noemi, Ermal Meta e BigMama, affiancati dal professore e divulgatore scientifico Vincenzo Schettini, noto per la sua attività sui social .​

Orari e programmazione

La giornata musicale si articola in diverse fasi:​

Ore 13:30 : Apertura in piazza con le esibizioni di artisti emergenti: Cyrus, Cosmonauti Borghesi, Joao Ratini, SOS – Save Our Souls, Vincenzo Capua e i tre vincitori del contest 1MNEXT: Cordio, Dinìche e Fellow.​

Ore 15:15 – 16:30 : Anteprima del concerto​

Ore 16:30 – 19:00 : Prima parte del concerto​

Ore 20:00 – 21:00 : Seconda parte​

Ore 21:05 – 24:15: Terza e ultima parte del concerto Artisti in scaletta al concerto del Primo Maggio



Il Concerto del Primo Maggio 2025 presenta una lineup ricca e variegata, con oltre 50 artisti che si esibiranno sul palco. Tra i nomi confermati, in attesa di conoscere la scaletta con l’ordine di esibizione che al momento non è stata resa pubblica, ecco l’elenco in ordine alfabetico:

Achille Lauro

Alfa

Andrea Cerrato

Anna and Vulkan

Anna Carol

Anna Castiglia

Arisa

Bambole di Pezza

Brunori Sas

Carl Brave

Centomilacarie

Dente

Ele A

Elodie

Eugenio in Via di Gioia

Federica Abbate

Franco126

Fulminacci

Gabry Ponte

Gaia

Gazzelle

Ghali

Giglio

Giorgia

Giorgio Poi

Giulia Mei

I Benvegnù

Il Mago del Gelato

I Patagarri

Joan Thiele

Legno & Gio Evan

Leo Gassmann

Luchè

Lucio Corsi

Mimì

Mondo Marcio

Orchestraccia ft. Mundial

Pierdavide Carone

Rocco Hunt

Senhit

Serena Brancale

Shablo con special guests

The Kolors

Tredici Pietro

Dove seguire l’evento

Il Concerto del Primo Maggio 2025 sarà trasmesso in diretta su:​

Rai 3 : dalle ore 15:15 fino a mezzanotte​

Rai Radio2 : dalle ore 15:15 fino a mezzanotte​

RaiPlay : streaming integrale dell’evento​

RaiNews.it: streaming e aggiornamenti in tempo reale.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare il sito ufficiale dell’evento: primomaggio.net.​