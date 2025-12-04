Sparkle si rafforza in Cile con un nuovo Punto di Presenza a Santiago

Con questo terzo PoP nella città e il quarto nel Paese, Sparkle migliora ulteriormente la connettività in Cile e nel Sud America

Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, annuncia l’espansione della propria rete in Cile con l’apertura di un nuovo Punto di Presenza (PoP) a Santiago. Con questa infrastruttura, che si aggiunge ai nodi già attivi a Santiago e Valparaiso, Sparkle offre una maggiore diversificazione e ridondanza ai clienti locali e rafforza ulteriormente la connettività in Sud America.

Situato presso Ascenty, hub all’avanguardia e in rapida crescita, il nuovo nodo – dotato di un router abilitato 400 Gigabit Ethernet (GBE) per i servizi IP Transit – è completamente integrato con la rete IP Tier-1 globale di Sparkle Seabone (AS6762), permettendo un accesso sicuro e scalabile alla Big Internet.

Inoltre, grazie al cavo sottomarino Curie, che collega direttamente il Cile alla California, Sparkle offre connessioni ad altissima velocità e latenza minima verso gli Stati Uniti. La combinazione con le altre reti terrestri e sottomarine – tra cui le “autostrade digitali” Monet, Seabras-1 e presto Manta nell’Atlantico – garantisce percorsi diversificati tra Sud e Nord America, per una ridondanza completa.

Presso il nuovo PoP, operatori di rete, ISP, OTT, content delivery networks, content e application provider possono accedere a servizi di capacità e transito IP, oltre a soluzioni avanzate come DDoS Protection, per proteggere le reti da attacchi informatici, e Virtual NAP, per un accesso virtuale ai principali Internet Exchange Point (IXP) senza investire in infrastrutture proprietarie.

Con questa espansione, che porta a 54 il numero totale dei punti di presenza in America – distribuiti tra Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Messico, Panama, Perù, Porto Rico, Stati Uniti e Venezuela – Sparkle consolida la propria leadership in America Latina, offrendo una rete globale robusta e sicura, pronta a sostenere la crescente domanda di connettività internazionale.