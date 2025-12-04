Sparkle si rafforza in Cile con un nuovo punto di presenza

Senza categoria

Sparkle si rafforza in Cile con un nuovo Punto di Presenza a Santiago

di redazione

Con questo terzo PoP nella città e il quarto nel Paese, Sparkle migliora ulteriormente la connettività in Cile e nel Sud America

4 Dicembre 2025

Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, annuncia l’espansione della propria rete in Cile con l’apertura di un nuovo Punto di Presenza (PoP) a Santiago. Con questa infrastruttura, che si aggiunge ai nodi già attivi a Santiago e Valparaiso, Sparkle offre una maggiore diversificazione e ridondanza ai clienti locali e rafforza ulteriormente la connettività in Sud America.

Situato presso Ascenty, hub all’avanguardia e in rapida crescita, il nuovo nodo – dotato di un router abilitato 400 Gigabit Ethernet (GBE) per i servizi IP Transit – è completamente integrato con la rete IP Tier-1 globale di Sparkle Seabone (AS6762), permettendo un accesso sicuro e scalabile alla Big Internet.

Inoltre, grazie al cavo sottomarino Curie, che collega direttamente il Cile alla California, Sparkle offre connessioni ad altissima velocità e latenza minima verso gli Stati Uniti. La combinazione con le altre reti terrestri e sottomarine – tra cui le “autostrade digitali” Monet, Seabras-1 e presto Manta nell’Atlantico – garantisce percorsi diversificati tra Sud e Nord America, per una ridondanza completa.

Presso il nuovo PoP, operatori di rete, ISP, OTT, content delivery networks, content e application provider possono accedere a servizi di capacità e transito IP, oltre a soluzioni avanzate come  DDoS Protection, per proteggere le reti da attacchi informatici, e Virtual NAP, per un accesso virtuale ai principali Internet Exchange Point (IXP) senza investire in infrastrutture proprietarie.

Con questa espansione, che porta a 54 il numero totale dei punti di presenza in America – distribuiti tra Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Messico, Panama, Perù, Porto Rico, Stati Uniti e Venezuela – Sparkle consolida la propria leadership in America Latina, offrendo una rete globale robusta e sicura, pronta a sostenere la crescente domanda di connettività internazionale.

 

Commenti

Devi fare login per commentare

Accedi
Dallo stesso autore
Università

Fondazione Intesa Sanpaolo: assegnate le borse di studio umanistiche e i premi per le tesi sulla disabilità

di redazione

Cabina primaria Enel di Livigno Infrastrutture

A 2.177 metri nasce la cabina Enel più alta d’Italia: Livigno pronta a illuminare Milano Cortina 2026

di redazione

Porta Nuova, a Milano, simbolo di un ripensamento urbano frutto di un esercizio equilibrato del potere politico Milano

Brains Day 2025: com’è andata la nostra giornata dedicata al futuro di Milano

di redazione

SEA Fiera Milano Olimpiadi

Verso Milano-Cortina: SEA e Fiera a confronto su investimenti, turismo e governance

di redazione

Tutti i post

Gli Stati Generali è anche piattaforma di giornalismo partecipativo

Vuoi collaborare ?

Newsletter

Ti sei registrato con successo alla newsletter de Gli Stati Generali, controlla la tua mail per completare la registrazione.