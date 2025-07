50 anni fa nasceva la Giorgio Armani e un’idea di Eleganza senza tempo

Milano- Era il 24 luglio 1975, quando a Milano, sorgeva la Giorgio Armani , destinata a riscrivere l’idea di eleganza in tutto il mondo. Una idea di eleganza senza tempo, dettando codici di comunicazione anticonformista e refrattari a qualunque tipo di eccesso.

Una visione, quella dello stilista nato a Piacenza l’11 luglio 1934, che ha coniato nuovi canoni di bellezza, sussurrata, sobria ed estremamente sensuale.

Dopo 50 anni di attività, quella stessa Casa di Moda, festeggia i suoi innumerevoli e meritati successi, celebrando un modello artistico ed imprenditoriale che continua ininterrottamente a portare lustro al made in Italy, rappresentando un punto di riferimento universale.

Tanti gli eventi organizzati per l’occasione, che si suddivideranno tra la Mostra del Cinema di Venezia e la Milano Fashion Week di settembre, in programma come sempre nella città del cuore di Re Giorgio.

Si parte il 30 agosto, con il lancio di una piattaforma digitale interattiva, inaugurata proprio durante la più importante rassegna cinematografica nostrana. Un archivio fruibile dal pubblico, per conoscere, approfondire ed ammirare la storia della Giorgio Armani, sin dagli albori, giungendo ad un presente ancora da protagonista assoluto nel panorama internazionale della Moda, con lo sguardo ben saldo sul futuro, per un brand fiorente come pochi. E, tra qualche tempo, si parla già di un museo fisico della memoria armaniana, proprio da dislocare a Milano.

Ancora, dal 24 settembre, per la prima volta in assoluto, le sale della Pinacoteca di Brera , ospiteranno una Mostra di moda contenente 150 look iconici selezionati dall’archivio Giorgio Armani, con, sullo sfondo, i più grandi capolavori dell’arte custoditi nel museo meneghino. Una fusione paradisiaca tra storia, arte, genio, estetica e cultura, capace di sublimare l’anima.

Infine, il 28 settembre, a conclusione della Milano Fashion Week, nel cortile d’onore di Palazzo Brera, sfilerà la collezione donna primavera/estate 2026, firmata Giorgio Armani, insieme anche a capi maschili presentati lo scorso giugno durante la settimana dedicata alla moda Uomo.

A 91 anni, appena compiuti, dopo una convalescenza che lo ha tenuto lontano dalle sue amate passerelle, Giorgio Armani, non smette di considerare l’arte di creare una ragione di vita, regalando al mondo, oggi, come ieri, bellezza ed eleganza purissime. Uno stile, riconosciuto ed apprezzato in tutto il mondo, indossato sui più importanti red carpet. A cominciare da quello stellato di Hollywood. Basti pensare all’ultima collezione Armani Privè , presentata negli scorsi giorni a Parigi. E proprio in questo 2025, ricorrono anche, oltre ai 50 anni dalla nascita della Giorgio Armani, i 20 anni della linea Privè, dedicata interamente all’Haute Couture, che è possibile contemplare attraverso una esposizione presso l’ Armani Silos di Via Bergognone 40, a Milano, visitabile fino al prossimo 28 dicembre 2025, dal titolo “Giorgio Armani Privé 2005–2025: Vent’anni di Alta Moda” .

Pantelleria, ringrazia Giorgio Armani che con la sua generosa donazione in seguito ad un rovinoso incendio che aveva provato duramente l’isola tre anni addietro, può godere per la prima volta dell’acqua potabile a Cala Gadir e Cala Tramontana. Lo stilista, infatti, è un cittadino pantesco onorario, perché proprietario di una meravigliosa oasi di villeggiatura in quel posto incantato e, da sempre, ha manifestato affetto profondo per Pantelleria.