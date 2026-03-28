Un colpo al cuore

Febbraio 2026. Una performance caricata su YouTube da KEXP, la radio di Seattle. Due figure umane in maschere di cartapesta con nasi sporgenti, costumi a pois bianchi e neri, immobili come statue per un istante prima di iniziare. Ventisette minuti e mezzo di musica che non suona come niente di quello che il mercato musicale ti ha insegnato ad ascoltare. Oggi, quella registrazione ha quasi cinque milioni di visualizzazioni. È diventato il video musicale virale che tutti ti mandano con il commento: “Ma che cos’è?”.

Ecco il punto: Angine de Poitrine—il duo anonimo di Saguenay, Quebec, Khn alla chitarra microtonale doppia e Klek alla batteria—ha fatto l’unica cosa che contava davvero. Ha creato musica che provoca una sensazione fisica di disagio autentico. Non il disagio estetico, il disagio narrativo. Disagio corporeo. Quella sensazione in petto quando l’armonia è sbagliata, quando le note suonano dove non dovrebbero, quando il tuo corpo sa che qualcosa non è in ordine e il tuo cervello non riesce a spiegarti perché.

La musica microtonale—le note tra le note della scala occidentale—non è nuova. È turca, giapponese, mediorientale. Ma ascoltarla dentro una struttura di rock sperimentale e math rock, con batteria che pulsa come un ritmo cardiaco irregolare, è un’esperienza completamente differente. Non è affascinante. Non è bella. È inquietante. È quello che dovrebbe essere il disagio autentico: non romanticizzato, non intellettualizzato, puro, fisico, difficile da digerire.

Qui arriviamo al nocciolo: Angine de Poitrine non sta facendo niente di particolare dal punto di vista del concept. Due ragazzi che suonano insieme da quando avevano tredici anni—sono quasi quarantenni adesso—che nel 2019 hanno dovuto suonare due volte nello stesso locale nella stessa settimana e hanno deciso di travestirsi come uno scherzo per evitare che nessuno se ne accorgesse. Lo scherzo è rimasto. Le maschere, i costumi, l’anonimato—tutto nato come una battuta, come una cosa leggera. Come Andy Kaufman avrebbe fatto.

Ma accanto a questo, c’è il dato compositivo: la chitarra doppia microtonale costruita da Klek, che Khn porta sul palco e che produce suoni che la tua orecchia occidentale non sa come classificare. Non è stonato, non è intenzionalmente brutto. È semplicemente… altro. È un angina pectoris sonora. È il suono del disagio fatto musica.

E qui veniamo al problema fondamentale della loro improvvisa virulenza (che viralità in questo caso non basta): il mercato non sa cosa farsene. Durante mesi, hanno girato i festival del Quebec in relativa oscurità—Pop Montreal, le Transa Musicales a Rennes—costruendo una base di ascoltatori locali, perfezionando il loro linguaggio musicale. Nessuno a livello internazionale se ne importava. Poi a febbraio 2026, KEXP carica una performance e improvvisamente il mondo li scopre. Non perché la musica sia cambiata. Semplicemente perché uno spazio che conta li ha selezionati.

Quello che mi affascina è come Angine de Poitrine rappresenti una specie di rifiuto totale della narrazione. Non c’è una storia dietro la band, non nel senso che il mercato intende. Non hanno un’estetica coerente con un significato (come i Gwar, per esempio, che usano lo scherno come metafora politica). I costumi sono uno scherzo che è rimasto. La musica è talmente strana che nessuno riesce ad associarla a un’emozione precisa. Leggi le discussioni su Reddit: la gente è completamente confusa. Alcuni dicono è geniale, altri dicono è terribile, altri ancora dicono che non sanno cosa pensare ma che comunque non possono smettere di guardarla.

Questa è la cosa importante: la loro musica provoca disagio fisico. La chitarra microtonale crea tensione armonica. Il ritmo è asimmetrico. I tempi sono complessi. Non è musica che puoi ascoltare mentre fai qualcos’altro. Non è musica che ti rilassa. È musica che ti costringe a prestare attenzione. È musica che ti dice: il tuo corpo sa che qualcosa non va. Ascolta.

Nel nostro momento storico, quando tutto deve essere consumabile, quando ogni cosa strana deve essere neutralizzata attraverso l’ironia o l’estetica, Angine de Poitrine è rimasta fedele a qualcosa di radicale: il disagio come proposta artistica seria. Non il disagio come provocazione politica—non stanno cercando di cambiare nulla. Non il disagio come confessione intima—non ti raccontano niente. Solo: ecco il suono del disagio. Ascoltalo per quattro minuti e mezzo. Vedi come ti senti.

Naturalmente, il sistema sta già tentando di integrarli. Concerti sold out a New York, tournée europea, apparizione su “Tout le monde en parle” nel marzo 2026 dove hanno usato una lingua inventata durante l’intervista (ancora una volta: rifiuto di comunicare nel modo atteso). Il mercato farà di loro una curiosità controllata, un fenomeno virale con una shelf-life. Ma per il momento—nei pochi mesi in cui stanno attraversando il loro istante di visibilità internazionale—rimangono fedeli alla loro proposta originaria: musica che causa disagio, identità anonima, una leggerezza che nasconde una serietà quasi aggressiva.

Il loro nome è francese per “angina pectoris”. È il dolore al petto, il sintomo che ti avverte che il tuo cuore sta soffrendo. E questo è esattamente quello che la loro musica fa: ti causa un disagio al petto. Non metaforicamente. Letteralmente. Perché il tuo corpo sente che qualcosa è storto nell’armonia, e ti invia il segnale.

In un’epoca dove tutto dev’essere compreso, dove tutto dev’essere compartimentalizzato come “genio incompreso” o “provocatore intelligente”, Angine de Poitrine rimane ostinatamente senza significato. Solo disagio. Solo suono. Solo la sensazione che dentro il tuo petto qualcosa non sta funzionando come dovrebbe.

Forse questo è il loro merito vero: averti ricordato che l’arte non deve sempre significare qualcosa. Talvolta può semplicemente farti male.