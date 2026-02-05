Enel, crescita nel 2025 trainata dall’estero: Ebitda a 22,9 miliardi

Enel chiude il 2025 con risultati preliminari in crescita, sostenuti dal contributo delle attività internazionali e dal business delle reti. I ricavi consolidati si attestano a 80,4 miliardi di euro, in aumento dell’1,9% rispetto al 2024, mentre l’Ebitda ordinario raggiunge i 22,9 miliardi di euro, segnando un incremento del 2,2%.

La riduzione dei margini in Italia, legata ai minori prezzi medi applicati ai clienti retail e alla minore disponibilità della risorsa idrica, è stata più che compensata dall’andamento positivo delle attività all’estero e dallo sviluppo delle reti. In particolare, l’Ebitda ordinario di Enel Grids sale a 8,9 miliardi di euro, con un aumento di 0,9 miliardi rispetto all’anno precedente, grazie alla forte accelerazione degli investimenti avviata dal 2023.

Il margine operativo lordo ordinario dei business integrati – Enel Green Power, Generazione Termoelettrica e Mercati Finali – si attesta invece a 14,1 miliardi di euro, in calo di 0,6 miliardi, risentendo della minore produzione da fonti rinnovabili, in particolare idrica, e della contrazione dei margini nelle vendite wholesale e retail, soprattutto in Italia.

Sulla base dei risultati preliminari, il gruppo conferma quanto già comunicato ai mercati sull’utile netto ordinario 2025, atteso lievemente superiore alla parte alta del range di guidance compreso tra 6,7 e 6,9 miliardi di euro.

L’indebitamento finanziario netto sale a 57,2 miliardi di euro dai 55,8 miliardi di fine 2024. I flussi di cassa della gestione operativa hanno sostanzialmente compensato il fabbisogno generato da investimenti e dividendi, mentre la variazione è influenzata anche dall’andamento dei cambi e dall’acquisto di azioni proprie. Il rapporto tra indebitamento finanziario netto ed Ebitda ordinario si mantiene a 2,5 volte, posizionandosi tra i migliori del settore utility.

Nel 2025 il Gruppo Enel ha prodotto complessivamente 186,1 TWh di elettricità, ne ha distribuiti 474,7 TWh e ne ha venduti 249,9 TWh. La consistenza del personale a fine anno è pari a 61.634 unità, in aumento rispetto al 2024.