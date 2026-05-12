JetBlue ha lanciato oggi il nuovo collegamento giornaliero stagionale tra il Boston Logan International Airport (BOS) e l’Aeroporto di Milano Malpensa (MXP), segnando il debutto della compagnia aerea in Italia.

La nuova rotta amplia la rete transatlantica di JetBlue da Boston e rafforza la posizione della compagnia aerea come principale vettore leisure del New England, migliorando al contempo le connessioni per i clienti in viaggio sull’ampio network JetBlue.

Con l’avvio del servizio su Milano, JetBlue offre ora ai propri clienti nove collegamenti giornalieri diretti da Boston verso l’Europa durante la stagione estiva, che vanno ad aggiungersi ai collegamenti annuali già operativi verso Amsterdam, London-Heathrow e Parigi, oltre ai servizi stagionali per Barcellona, Dublino, Edimburgo, London-Gatwick e Madrid. La nuova rotta si inserisce nel quadro dei continui investimenti di JetBlue su Boston, a poche settimane dal lancio del nuovo servizio stagionale per Barcellona, in Spagna, e rafforza ulteriormente il ruolo chiave di Boston come hub di collegamento.

«L’avvio del collegamento con Milano rappresenta una tappa importante per JetBlue e per la nostra continua crescita a Boston», ha dichiarato Marty St. George, presidente di JetBlue. «Essendo la nostra prima destinazione in Italia, Milano amplia ulteriormente la portata della nostra rete transatlantica e offre ai clienti, sia nel New England sia in tutto il nostro network, l’opportunità di provare il servizio unico di JetBlue attraverso l’Atlantico. Tutto questo si basa su un servizio eccezionale, un design accurato e un ottimo rapporto qualità-prezzo».

«Siamo lieti e orgogliosi di accogliere il nuovo collegamento diretto JetBlue tra Boston e Milano Malpensa, scalo scelto dal vettore americano per il suo debutto sull’Italia, un volo che rafforza ulteriormente il network intercontinentale del nostro aeroporto e consolida il ruolo di Milano come porta d’accesso internazionale per il Nord Italia», ha commentato Aldo Schmid, Head of Aviation Business Development di SEA Aeroporti di Milano. «L’ingresso di JetBlue a Malpensa rappresenta un importante segnale di fiducia verso il mercato milanese e il potenziale dei flussi turistici e business tra Italia e Stati Uniti».

«L’apertura del nuovo collegamento diretto Milano Malpensa–Boston segna un ulteriore passo avanti nel rafforzamento della proiezione internazionale della Lombardia, in particolare verso gli Stati Uniti«, ha detto Raffaele Cattaneo, Sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee di Regione Lombardia. «Il Massachusetts rappresenta per noi un partner di grande interesse, con cui intendiamo rafforzare le relazioni internazionali e sviluppare nuove forme di collaborazione. Grazie alla presenza di centri di ricerca e istituzioni universitarie di eccellenza come il MIT e Harvard, lo Stato si è affermato come punto di riferimento globale in settori strategici anche per la Lombardia, dalle life sciences all’aerospazio. Il volo operato da JetBlue rappresenta quindi un’opportunità concreta per favorire gli scambi, attrarre investimenti e creare nuove occasioni di crescita per i nostri territori», ha sottolineato Cattaneo.