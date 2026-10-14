Ottobre è Gershwin e un clarinetto trasforma le città nella Manhattan di Woody Allen

Negli anni Venti, qualcuno ebbe un’idea audace: elevare il jazz al rango di musica sinfonica.

Quel qualcuno era Paul Whiteman, direttore d’orchestra tra i più famosi d’America, che per il suo concerto del febbraio 1924 cercava un pezzo nuovo e pensò a un giovane compositore di Broadway: George Gershwin.

Gershwin, un po’ distratto e un po’ geniale, si trovò improvvisamente coinvolto: lesse su un giornale che avrebbe presentato un nuovo “concerto jazz” di lì a poche settimane.

Si parlava proprio di lui: peccato che non avesse ancora scritto una nota.

Panico.

La data è fissata, i biglietti venduti e nel pubblico siederanno mostri sacri della musica colta come Sergej Rachmaninov e Igor Stravinsky.

Cosa fare?

Partire.

Salì su un treno per Boston e, tra i sobbalzi metallici e il rumore delle rotaie, immaginò la sua musica come un collage di New York: frammenti, ritmi, improvvisazioni.

Quello che per chiunque altro sarebbe stato solo un viaggio fastidioso, per lui diventa un incubatore sonoro.

Come racconterà lui stesso:

«L’ho sentita come una sorta di caleidoscopio musicale dell’America: del nostro vasto crogiuolo nazionale, del nostro inimitabile slancio, dei nostri blues, della nostra follia metropolitana.»

Poche settimane dopo, nel febbraio del 1924, nacque Rhapsody in Blue.

E quel clarinetto vertiginoso all’inizio, che sembra un attacco d’ansia ben orchestrato?

Fu un’improvvisazione scherzosa, durante le prove, del clarinettista Ross Gorman.

Gershwin ne fu folgorato e lo lasciò intatto.

Così l’inatteso entrò nella storia.

Cinquantacinque anni dopo, quell’attacco apre un film: Manhattan.

Lo firma Woody Allen.

L’idea gli era venuta ascoltando Gershwin: un omaggio romantico alla sua città, in bianco e nero, a metà strada tra l’ironia di Io e Annie e la gravità di Interiors.

Ma a lavoro finito, qualcosa in lui stonò: ebbe una crisi di fiducia, propose alla United Artists di tenerlo nel cassetto e di girarne un altro gratis.

Per fortuna la proposta non fu accolta.

Manhattan uscì nell’aprile del 1979 e diventò un cult.

E con lui Rhapsody in Blue da musica di successo divenne pura evocazione: senti quel clarinetto e la città si trasforma in un film.

Come accade qui a Bologna, mentre avverto l’arrivo dell’autunno da quell’inclinazione di luce che taglia i viali e da un’aria che sa già di lana.

Gershwin irrompe, spalanca una finestra invisibile, sale su un tetto immaginario e lascia partire quelle note.

Le persone iniziano a camminare come comparse di un film in bianco e nero.

I lampioni si accendono in anticipo e la città ricorda improvvisamente di avere un’anima.