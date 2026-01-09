Trump come Kant?

«C’è un solo limite ai miei poteri: la mia moralità, la mia mente. Sono le uniche cose che possono fermarmi. Non ho bisogno del diritto internazionale». Lo dice Donald Trump, presidente degli Stati Uniti d’America. Una maniera di dire piuttosto pidocchiosa che rimanda in qualche modo alla celebre citazione conclusiva dell’epitaffio di Kant, estrapolata dalla “Critica della ragion pratica: «Il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me», dove il filosofo esprime l’incanto per il cosmo e una dignitosa fede nella legge morale che guida l’essere umano, collegando la nostra esistenza nel mondo fisico (il cielo) a una estensione altamente razionale (la legge morale) e indicando una naturale predisposizione all’autodeterminazione. Ora, che la vastità della sfera sensibile dell’influente vigilante americano possa rappresentare l’immensità dell’universo è davvero arduo da immaginare. Trump portatore sano dell’imperativo categorico kantiano è un controsenso in sintesi e non ha bisogno di essere discusso. Tuttavia, una domanda, anche solo per finta, sulla dichiarata moralità dell’effervescente presidente dobbiamo porcela: quest’uomo dall’indole tragicomica ha una bussola interiore che lo guida verso un dovere da assolvere con piena responsabilità, elevandolo oltre la sua natura di assiduo e banale businessman? Resta innegabile che, sia pure alla sua maniera, il comandante in capo delle Forze Armate statunitensi (è soprattutto questo più che un presidente in senso esteso) richiami il dualismo filosofico tra finito e infinito, mondo sensibile e mondo morale: qualcosa che, secondo Kant, definisce la nobile missione dell’uomo e della donna. Verrebbe da piangere. Ma, come è ovvio, se ne può anche ridere.