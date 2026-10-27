La democrazia non si spiega in trenta secondi

I talk show concedono trenta secondi alle idee, mentre slogan e social premiano le risposte immediate. Ma che cosa accade alla democrazia quando perdiamo le parole per distinguere, discutere e capire? La scuola può cambiare questa traiettoria.

«Le chiedo una risposta in trenta secondi, poi dobbiamo andare in pubblicità». Potrebbe essere la battuta di qualunque dibattito televisivo. Trenta secondi per spiegare una riforma, una guerra, il futuro della scuola. Chi prova a distinguere e argomentare viene fermato; chi pronuncia uno slogan forse guadagna un applauso. Non è soltanto la televisione a correre: è il pensiero pubblico che rischia di adattarsi al tempo concessogli.

Nei talk show il contraddittorio può diventare una tecnica di interdizione. Quando l’avversario tocca un punto scomodo, lo si interrompe, si parla sopra la sua voce, si rende incomprensibile l’argomento. Lo spettatore ricorda chi ha prevalso nello scontro, non chi aveva ragione. Non tutti i programmi funzionano così, né possiamo attribuire a ogni conduttore la volontà di favorirlo. Ma Luca Barra e Massimo Scaglioni, nel saggio «Di necessità virtù. Talk show politici e logiche televisive» (Problemi dell’informazione, 2016), mostrano come gli obiettivi propri dello spettacolo televisivo possano prevalere su quelli della comunicazione politica. Se nessuno finisce una frase, chi ha vinto?

Si dirà che il pubblico vuole ritmi rapidi. Ma si offre ciò che si presume desideri e poi si invoca la sua abitudine per dimostrare che un’alternativa annoierebbe. Approfondire rallenta, distinguere fa perdere ascolti. Una necessità commerciale finisce così per somigliare a una teoria della comunicazione e perfino della democrazia.

Il problema non è la brevità: una frase può essere folgorante e un discorso interminabile può non dire nulla. Il problema nasce quando si impongono trenta secondi anche a ciò che non vi può stare. «Libertà», «merito», «sicurezza», «pace», «identità»: parole che mobilitano, ma che cosa significano? Schieramenti diversi le adoperano con significati incompatibili, evitando costi e conseguenze. Lo slogan sembra spiegare tutto perché non deve spiegare nulla.

«Serve una riforma»: chi ne pagherà il prezzo? «Difendiamo il merito»: come misurarlo se le condizioni di partenza sono diverse? «Vogliamo la pace»: con quali garanzie? Gli slogan aggirano le domande: «dipende» sembra debolezza, «è evidente» una prova.

Un vocabolario ristretto rende difficile riconoscere le sfumature. Se tutto è «giusto» o «sbagliato», «amico» o «nemico», dove collochiamo le responsabilità condivise e i compromessi necessari? Le parole non fabbricano il pensiero, ma gli offrono distinzioni indispensabili.

George Orwell estremizzò il problema in 1984: la Neolingua riduce lessico e significati per ostacolare perfino la formulazione del dissenso. La nostra non è quella distopia; resta la domanda: chi controlla le parole condiziona anche le alternative immaginabili? Italo Calvino, nelle Lezioni americane, denunciava una «peste del linguaggio» fatta di espressioni generiche e automatiche. Non chiedeva parole difficili, ma esatte: capaci di distinguere un errore da una frode, un diritto da una concessione.

La televisione ha introdotto il cronometro nel confronto politico; il web ne moltiplica gli effetti. Un intervento diventa un video, poi un frammento, infine una frase fuori contesto. La replica precede la verifica. Secondo AGCOM, oltre metà degli iscritti ai social incontra le notizie prima sulle piattaforme che altrove; un italiano su cinque si informa raramente o per nulla. Gli algoritmi non penalizzano necessariamente i testi lunghi, ma la competizione per l’attenzione può premiare la reazione immediata, non la comprensione.

Il quadro della lettura è allarmante. Secondo ISTAT, nel 2024 il 42,9% degli italiani dai sei anni in su non aveva letto libri, esclusi quelli scolastici obbligatori: oltre ventitré milioni di persone. Ciò non esclude altre letture, come giornali e testi digitali. Fra i lettori nel tempo libero, il 42,8% non supera tre libri annui; quasi un quarto dei non lettori ha abbandonato un’abitudine che aveva.

I giovani non rifiutano tutti i libri: gli undici-quattordicenni sono la fascia che legge di più (78,9%). Ma uno su cinque non ne ha letto alcuno; fra i non lettori di 11-17 anni oltre metà dichiara noia o disinteresse. Il problema è evitare che la lettura approfondita diventi un’abitudine di pochi.

I risultati scolastici danno corpo all’allarme. Secondo INVALSI 2026, soltanto il 54% degli studenti dell’ultimo anno delle superiori raggiunge un livello adeguato in Italiano, pur migliorando sul 52% del 2025. Nell’indagine PISA 2025 il 24% dei quindicenni non arriva al livello minimo in lettura e appena il 4% raggiunge i livelli più alti, che richiedono di affrontare testi lunghi e distinzioni implicite fra fatti e opinioni. In quest’ultima rilevazione l’Italia resta sopra la media OCSE nella lettura: il problema non è un crollo generalizzato, ma la persistente scarsità di competenze avanzate.

La difficoltà non riguarda solo gli studenti. Secondo l’OCSE, il 35% degli italiani fra 16 e 65 anni si colloca ai livelli più bassi di comprensione dei testi, contro il 26% medio OCSE. Solo il 5% raggiunge quelli più alti, contro il 12%.

UniverS-Ita, nel volume curato da Nicola Grandi L’italiano scritto degli studenti universitari (2025), ha studiato oltre duemila studenti di quarantaquattro atenei. Non trova un declino uniforme, ma difficoltà nel pianificare i testi; chi legge di più tende inoltre a usare un lessico più vario. Si possono scrivere frasi corrette senza saper costruire un ragionamento. Una società può comunicare sempre di più e comprendere sempre di meno.

Immaginiamo due cittadini chiamati a giudicare una riforma. Entrambi votano. Uno sa leggere il provvedimento, confrontare spiegazioni opposte e scoprire ciò che viene omesso. L’altro conosce solo le formule dei partiti. Non sappiamo chi voterà meglio: entrambi hanno pari dignità politica. Ma non possiedono gli stessi strumenti di giudizio. L’uguaglianza dei diritti non cancella la disuguaglianza degli strumenti per esercitarli.

Chi non comprende un testo complesso dipende da chi glielo riassume: una mediazione che seleziona ciò che mostra e ciò che tace. La disuguaglianza linguistica diventa disuguaglianza nel controllo del potere. Tullio De Mauro lo aveva compreso nelle Dieci tesi per l’educazione linguistica democratica, elaborate collettivamente dal GISCEL nel 1975: la lingua è condizione della partecipazione, non un ornamento. La libertà di parola resta incompleta senza strumenti per interpretare le parole del potere. Il problema si intreccia con la crisi della cultura politica, che ho affrontato anche nell’articolo «La politica vuole conquistare la cultura. Ma ha smesso di produrla».https://www.glistatigenerali.com/politica/partiti-e-politici/cultura-politica-intelligenza-artificiale/

C’è un’altra questione, che affiora nelle aggressioni fra giovanissimi. Definirle «baby gang» non ne spiega le cause. Una metanalisi del 2022 sul Journal of Speech, Language, and Hearing Research, basata su diciotto studi e 3.304 minori coinvolti nella giustizia minorile, rileva competenze linguistiche inferiori a quelle dei coetanei. Non dimostra che un lessico povero provochi violenza: pesano famiglia, ambiente e relazioni, e lo studio misura abilità linguistiche. Ma che cosa accade quando un ragazzo non riesce a raccontare un’umiliazione, discutere una frustrazione, trovare parole diverse dall’insulto? Anche questa è educazione alla convivenza.

Ecco perché la scuola è decisiva: può impedire che le disuguaglianze linguistiche ricevute in famiglia diventino disuguaglianze permanenti di cittadinanza. Non basta preparare a una prova. Occorre insegnare a leggere pagine impegnative senza abbandonarle al primo ostacolo, chiedere che cosa dimostri un’affermazione, sostenere un’obiezione senza trasformarla in aggressione.

Servono occasioni di lettura e scrittura autentiche: non soltanto risposte brevi e test a scelta multipla, ma testi da costruire, discutere e riscrivere. Un allievo dovrebbe confrontare due articoli che raccontano lo stesso fatto, distinguendo informazioni e interpretazioni; riassumere con lealtà una tesi che non condivide; motivare perché una parola sia più esatta di un’altra. Dovrebbe leggere narrativa non soltanto per ricordare una trama, ma per seguire intenzioni contraddittorie e comprendere quanto una persona ecceda l’etichetta con cui la giudichiamo. Non sono esercizi di stile: allenano alla complessità e al confronto.

La scrittura, soprattutto, restituisce un diritto che il dibattito televisivo sembra avere smarrito: il tempo di correggersi. Possiamo sostituire «sempre» con «spesso», scoprire di aver presentato un sospetto come fatto, riscrivere una frase che attribuiva all’avversario ciò che non aveva detto. La formazione linguistica dovrebbe attraversare anche storia, scienze ed educazione civica: ogni disciplina insegna a distinguere prove, ipotesi, cause e conseguenze. E insegnare a riconoscere le emozioni, a nominarle e a discuterle è parte di questo stesso lavoro, non un’alternativa allo studio.

L’IA può aiutarci a capire un testo, ma anche consegnarci una prosa impeccabile che dà l’illusione di avere pensato al nostro posto. Se le affidiamo l’organizzazione delle idee, che cosa continueremo a esercitare? Il pericolo non è che le macchine sappiano scrivere. È che noi perdiamo l’abitudine a pensare attraverso la scrittura. La scuola deve insegnare a usare l’IA senza delegarle il ragionamento.

La cultura non garantisce virtù democratiche: anche persone istruite hanno servito i totalitarismi. Ma senza comprensione il dissenso si riduce a una gara di bandiere. I media devono chiedere prove, lasciare terminare le risposte e fermare chi soffoca la voce altrui: non per abolire il conflitto, ma per dargli contenuto.

Quando gli slogan sostituiscono gli argomenti non si impoverisce soltanto la conversazione: si restringe la possibilità di comprendere le decisioni e immaginare alternative. Le istituzioni possono restare intatte mentre il confronto si svuota. Forse è questa la domanda che nessun moderatore dovrebbe interrompere per la pubblicità: quanto può restare libera una democrazia che non trova più il tempo — e le parole — per pensare?