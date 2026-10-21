Riciclaggio e autoriciclaggio in Italia: la mappa dei settori economici a rischio

Dai bar ai cantieri, dal compro oro alle cripto-attività: il riciclaggio in Italia si nasconde nell’economia legale. Commercio, ristorazione, edilizia, immobiliare, gioco e rinnovabili sono i settori più esposti. Un fenomeno in evoluzione tra contante e digitale

È l’alba quando la saracinesca di un bar di periferia in un posto qualunque in Italia si alza di pochi centimetri. Dentro, il profumo del caffè si mescola all’odore acre del denaro contante. Un uomo conta banconote che non hanno storia, le infila in una cassa che domani registrerà scontrini veri e ricavi inventati. Poco lontano, in una strada che sa di umidità e cemento, un cantiere si accende: gru, caschi gialli, fatture che viaggiano su binari invisibili. In un altro quartiere, una vetrina con la scritta “Compro oro” riflette la luce fredda di un mattino qualunque. Nessuno si volta. Nessuno sospetta. Eppure, in queste scene quotidiane, l’Italia del riciclaggio scrive la sua geografia silenziosa.

Non serve un caveau, non serve un passamontagna. Il denaro sporco entra nell’economia legale con la naturalezza di una transazione qualsiasi: un locale affollato, un appartamento compravenduto, una società di trasporti che fattura servizi mai resi, un impianto eolico che nasce su un terreno troppo generoso, un wallet digitale che inghiotte e restituisce valori senza volto. Il riciclaggio non abita solo nelle cronache giudiziarie: abita nei bilanci, nei registri delle imprese, nelle abitudini di consumo. È un’economia parallela che respira con i polmoni del Paese, si nasconde dietro il bancone di un negozio, dietro la polvere di un cantiere, dietro la promessa di un guadagno facile.

E mentre le città si svegliano, il confine tra lecito e illecito si assottiglia fino a diventare una linea d’ombra. Da un lato ci sono i settori che da sempre fanno da lavatrice: commercio, ristorazione, edilizia, immobiliare, compro oro, gioco d’azzardo. Dall’altro, le nuove frontiere: cripto-attività, energie rinnovabili, pagamenti digitali. Il riciclaggio cambia pelle, si adatta, innova. Ma il suo cuore pulsante resta lo stesso: confondersi con la normalità. Ed è proprio nella normalità che bisogna guardare per capire dove finisce il denaro e dove comincia il crimine.

Il fenomeno e la sua dimensione economica

Il riciclaggio di denaro sporco e il suo “fratello minore”, l’autoriciclaggio, rappresentano una delle principali minacce per l’economia italiana. Non si tratta di un fenomeno marginale o confinato in alcune aree del Paese, ma di un sistema ramificato che penetra nel tessuto produttivo, distorce la concorrenza, sottrae risorse al mercato legale e alimenta un’economia parallela capace di condizionare interi comparti. Secondo le stime più accreditate, il volume complessivo del riciclaggio in Italia si colloca nell’ordine delle decine di miliardi di euro all’anno, una cifra che, pur nella sua approssimazione, restituisce la misura di un problema strutturale.

La fotografia più attendibile del fenomeno emerge dai rapporti dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) presso la Banca d’Italia, che raccoglie e analizza le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) provenienti da banche, intermediari finanziari, professionisti e altri operatori obbligati. A questi si affiancano le relazioni semestrali della Direzione Investigativa Antimafia (DIA), i dati della Guardia di Finanza, i rapporti della Corte dei Conti e le analisi dell’ANAC sul fronte degli appalti pubblici. Incrociando queste fonti, emerge una geografia economica del riciclaggio che privilegia alcuni settori rispetto ad altri, in funzione della loro capacità di generare contante, di mascherare transazioni illecite o di assorbire capitali senza destare sospetti.

Il contante resta il veicolo privilegiato

Nonostante la digitalizzazione dei pagamenti e la progressiva riduzione dell’uso del contante, il denaro liquido continua a rappresentare il principale strumento attraverso cui il riciclaggio si manifesta in Italia. I dati dell’UIF confermano che le operazioni in contante segnalate per sospetto riciclaggio riguardano volumi enormi, dell’ordine di miliardi di euro ogni semestre, e coinvolgono in modo trasversale i settori più disparati. La persistenza del contante come veicolo privilegiato si spiega con la sua natura intrinsecamente anonima e non tracciabile, che consente di spezzare la catena tra l’origine illecita dei fondi e la loro successiva immissione nel circuito legale.

Le segnalazioni relative al contante provengono in larga misura da settori che per loro natura gestiscono grandi quantità di denaro liquido: il commercio al dettaglio, la ristorazione, l’agricoltura, l’industria alimentare, ma anche le attività di servizi alla persona, i distributori di carburante e le sale giochi. Si tratta di comparti nei quali la commistione tra ricavi legittimi e proventi illeciti è particolarmente difficile da districare, perché la natura stessa dell’attività rende plausibile un’elevata movimentazione di denaro contante. È il fenomeno che gli investigatori definiscono “scontrinificio”: esercizi commerciali che, grazie alla frammentazione delle transazioni e all’assenza di tracciabilità, diventano veri e propri canali di riciclaggio.

Commercio e ristorazione: il cuore pulsante del riciclaggio

Il settore del commercio e della ristorazione occupa stabilmente le prime posizioni nella classifica dei comparti maggiormente esposti al rischio di riciclaggio. Bar, ristoranti, pizzerie, ma anche negozi di abbigliamento, minimarket e attività di vendita al dettaglio in genere, rappresentano lo strumento più diffuso attraverso cui la criminalità economica e organizzata immette nel circuito legale i proventi di attività illecite. La ragione è duplice: da un lato, queste attività generano naturalmente elevate quantità di contante; dall’altro, la loro gestione richiede competenze relativamente accessibili, il che le rende facilmente acquisibili o infiltrabili.

Le indagini della Direzione Investigativa Antimafia hanno più volte documentato come le organizzazioni criminali di stampo mafioso utilizzino bar, ristoranti e attività commerciali come “lavanderie” per riciclare denaro proveniente da traffici illeciti. In alcune aree del Paese, in particolare nelle regioni meridionali ma con propaggini sempre più significative anche nel Centro-Nord, il controllo di queste attività rappresenta non solo uno strumento di riciclaggio, ma anche un mezzo per radicare il consenso sociale e controllare il territorio. La ristorazione, in particolare, è considerata un settore ideale perché combina l’elevata movimentazione di contante con la difficoltà oggettiva di quantificare i ricavi reali, rendendo complesso per le autorità di controllo distinguere i proventi legittimi da quelli illeciti.

Edilizia e immobiliare: il mattone come bene rifugio

Il settore edilizio e il mercato immobiliare costituiscono da sempre uno dei canali privilegiati per il riciclaggio di capitali illeciti. L’acquisto di immobili, sia residenziali che commerciali, offre infatti una serie di vantaggi a chi intende ripulire denaro sporco: consente di investire somme ingenti in un bene tangibile e tendenzialmente stabile nel tempo, permette di mascherare la provenienza dei fondi attraverso la mediazione di società veicolo, e offre la possibilità di generare redditi apparentemente legittimi attraverso locazioni o rivendite. Le segnalazioni di operazioni sospette relative al settore immobiliare sono costantemente elevate e coinvolgono tanto grandi operazioni di compravendita quanto transazioni di minore entità, spesso effettuate in contanti.

Le imprese di costruzione, i subappaltatori e le società di servizi immobiliari sono considerati soggetti particolarmente vulnerabili all’infiltrazione criminale. La DIA ha ripetutamente segnalato come le organizzazioni mafiose utilizzino il settore edile per riciclare denaro attraverso la creazione di imprese fantasma, la fatturazione per operazioni inesistenti e la manipolazione dei costi di costruzione. Il fenomeno dei subappalti a cascata, spesso regolati da accordi illeciti, consente di diluire la responsabilità e di occultare la provenienza dei fondi. In alcune aree del Nord Italia, tradizionalmente considerate meno esposte al fenomeno mafioso, le indagini hanno rivelato una presenza significativa di imprese edili riconducibili a organizzazioni criminali, impegnate in opere pubbliche e private di varia natura.

Compro oro e metalli preziosi: il settore in maggiore crescita

Il settore del commercio di oro e metalli preziosi rappresenta oggi una delle frontiere più preoccupanti del riciclaggio in Italia. Le segnalazioni di operazioni sospette provenienti da questo comparto hanno registrato incrementi esplosivi, con tassi di crescita a tre cifre in alcuni semestri, a testimonianza di un interesse sempre più marcato da parte della criminalità economica. La ragione risiede nella natura stessa del settore: l’oro è un bene intrinsecamente anonimo, facilmente trasferibile, difficilmente tracciabile e universalmente accettato come mezzo di pagamento e riserva di valore. Queste caratteristiche lo rendono uno strumento ideale per chi intende convertire denaro contante di origine illecita in un bene rifugio.

I “compro oro”, in particolare, sono diventati un canale privilegiato per il riciclaggio di piccole e medie somme, grazie alla loro diffusione capillare sul territorio e alla relativa semplicità delle operazioni di acquisto e rivendita. Le indagini della Guardia di Finanza hanno portato alla luce numerosi casi di esercizi commerciali utilizzati come vere e proprie centrali di riciclaggio, nei quali l’oro acquistato da privati veniva poi rivenduto a operatori compiacenti o esportato verso mercati esteri meno regolamentati. Il fenomeno assume dimensioni particolarmente significative in alcune regioni, dove la concentrazione di attività di compro oro è risultata sproporzionata rispetto alla domanda effettiva del mercato.

Gioco d’azzardo e scommesse: il riciclaggio nel divertimento

Il settore del gioco d’azzardo e delle scommesse occupa una posizione di rilievo nella mappa dei comparti a rischio di riciclaggio. Le ragioni sono molteplici: si tratta di un settore che movimenta volumi enormi di denaro, spesso in contante, e nel quale la distinzione tra vincite legittime e proventi illeciti è particolarmente complessa. Le sale giochi, le agenzie di scommesse, i casinò e le piattaforme di gioco online possono essere utilizzati per “ripulire” denaro attraverso la simulazione di vincite inesistenti o la manipolazione dei risultati. Le segnalazioni di operazioni sospette provenienti da questo comparto sono costantemente elevate, anche se le autorità di contrasto hanno ripetutamente segnalato carenze nei contributi segnaletici da parte delle reti fisiche, in particolare per quanto riguarda le sale scommesse e i punti vendita di piccole dimensioni.

Il gioco online, in particolare, rappresenta una frontiera emergente del riciclaggio, grazie alla possibilità di effettuare transazioni rapide e difficilmente tracciabili attraverso piattaforme spesso localizzate in giurisdizioni estere. La rapidità con cui è possibile effettuare depositi, puntate e prelievi rende il settore particolarmente vulnerabile all’infiltrazione criminale, e le autorità di vigilanza hanno più volte sottolineato la necessità di rafforzare i controlli su questo comparto.

Trasporti e logistica: la porta d’accesso ai traffici illeciti

Il settore dei trasporti e della logistica ricopre un ruolo strategico nel riciclaggio di denaro, non solo perché consente di movimentare merci e capitali attraverso i confini, ma anche perché rappresenta un’infrastruttura essenziale per le attività illecite connesse al traffico di droga, armi e merci contraffatte. Le aziende di trasporto, i corrieri, gli autotrasportatori e le società di logistica possono essere utilizzati per mascherare la provenienza illecita dei fondi, attraverso la fatturazione di servizi inesistenti o la manipolazione dei documenti di trasporto. La DIA ha documentato come le organizzazioni criminali, in particolare la ‘Ndrangheta, utilizzino il settore dei trasporti e della logistica per controllare il territorio e per gestire i flussi finanziari connessi ai traffici illeciti.

Il fenomeno dei subappalti nel settore dei trasporti, spesso regolato da accordi illeciti e caratterizzato da condizioni di lavoro irregolari, costituisce una delle principali vulnerabilità del comparto. Le imprese di trasporto possono essere utilizzate come schermo per riciclare denaro attraverso la fatturazione di servizi fittizi o la sovrafatturazione di prestazioni reali, creando una commistione tra attività legittime e illecite particolarmente difficile da districare per le autorità di controllo.

Energie rinnovabili: la nuova frontiera delle mafie

Il settore delle energie rinnovabili rappresenta una delle frontiere più recenti e preoccupanti del riciclaggio in Italia. L’interesse delle organizzazioni criminali per questo comparto è legato alla disponibilità di ingenti finanziamenti pubblici, nazionali ed europei, destinati alla transizione energetica e alla realizzazione di impianti eolici, solari e di altre fonti rinnovabili. Le indagini condotte negli ultimi anni hanno portato alla luce numerosi casi di infiltrazione mafiosa nel settore, con imprese riconducibili a organizzazioni criminali che hanno beneficiato di agevolazioni pubbliche e appalti per la realizzazione di impianti.

Uno studio ha rilevato che una percentuale significativa degli impianti eolici installati in Italia era collegata a indagini per corruzione o associazione mafiosa, a testimonianza di un fenomeno che non può essere considerato marginale. Le organizzazioni criminali mostrano un interesse crescente per gli appalti e le agevolazioni pubbliche legate alle energie rinnovabili, sfruttando la complessità normativa del settore e la necessità di competenze specialistiche per infiltrarsi nelle procedure di assegnazione e nella realizzazione degli impianti. Il fenomeno si concentra in particolare nelle regioni meridionali, dove la disponibilità di risorse naturali e la presenza di organizzazioni mafiose radicate creano condizioni favorevoli all’infiltrazione.

Cripto-attività: l’innovazione al servizio del riciclaggio

L’espansione delle cripto-attività, degli IBAN virtuali e delle carte di pagamento digitali ha aperto nuovi scenari per il riciclaggio di denaro, rendendo i percorsi della criminalità economica sempre più opachi e difficilmente tracciabili. Le segnalazioni di operazioni sospette connesse a truffe e frodi informatiche, spesso veicolate tramite criptovalute e strumenti di pagamento digitale, sono in forte aumento, e le autorità di contrasto hanno più volte sottolineato la necessità di rafforzare i controlli su questo comparto. La natura pseudonima delle transazioni in criptovaluta, la rapidità dei trasferimenti transfrontalieri e la difficoltà di identificare i titolari effettivi dei wallet rendono queste tecnologie particolarmente attrattive per chi intende riciclare denaro.

Il fenomeno non riguarda solo le criptovalute in senso stretto, ma si estende a tutti gli strumenti di pagamento digitale che consentono transazioni rapide e difficilmente tracciabili. Le carte prepagate, i sistemi di pagamento peer-to-peer e le piattaforme di scambio di valute virtuali rappresentano altrettanti canali attraverso cui il denaro illecito può essere immesso nel circuito legale, spesso sfruttando le lacune normative e le differenze regolamentari tra i diversi Paesi. Le autorità di vigilanza hanno più volte richiamato l’attenzione sulla necessità di un approccio coordinato a livello internazionale per contrastare efficacemente questo fenomeno.

Il ruolo dei professionisti e dei soggetti obbligati

Oltre ai settori economici in senso stretto, un ruolo cruciale nel riciclaggio è svolto dai professionisti e dai soggetti obbligati alla segnalazione. Avvocati, commercialisti, notai, consulenti del lavoro, agenti immobiliari e fiduciarie non vigilate sono considerati soggetti particolarmente vulnerabili, in quanto possono essere utilizzati, consapevolmente o meno, per creare schermi societari, operazioni finanziarie complesse e strutture giuridiche finalizzate a occultare la provenienza illecita dei fondi. Le segnalazioni di operazioni sospette provenienti da questi soggetti sono in costante aumento, ma le autorità di contrasto hanno ripetutamente segnalato la necessità di rafforzare la collaborazione e la formazione dei professionisti, al fine di accrescere la loro capacità di riconoscere e segnalare operazioni sospette.

Il ruolo dei professionisti è particolarmente delicato perché essi operano a stretto contatto con i clienti e dispongono di competenze specialistiche che li rendono in grado di strutturare operazioni complesse, spesso difficilmente riconducibili a un’unica giurisdizione. La creazione di società veicolo, la costituzione di trust e la gestione di operazioni societarie straordinarie rappresentano altrettante modalità attraverso cui i professionisti possono contribuire, anche inconsapevolmente, al riciclaggio di denaro.

L’infiltrazione mafiosa e le sue ramificazioni

Le segnalazioni di operazioni sospette direttamente riconducibili a interessi della criminalità organizzata rappresentano una quota significativa del totale, stimata intorno al quattordici per cento. L’interesse delle mafie si concentra su alcuni settori chiave: gli appalti pubblici, le energie rinnovabili, le agevolazioni pubbliche e il settore immobiliare. Il fenomeno si caratterizza per un diffuso utilizzo di frodi nelle fatturazioni, di società veicolo e di operazioni finanziarie complesse, finalizzate a occultare la provenienza illecita dei fondi e a massimizzare i profitti.

La fragilità finanziaria delle imprese rappresenta un fattore di rischio significativo. Studi della Banca d’Italia hanno dimostrato che la probabilità di infiltrazione mafiosa aumenta in modo significativo per le imprese in condizioni di difficoltà economica, che diventano più facilmente acquisibili o condizionabili da parte di organizzazioni criminali in cerca di canali per riciclare denaro o di strutture produttive da controllare. Il fenomeno assume dimensioni particolarmente preoccupanti in alcuni settori, come l’edilizia e i trasporti, nei quali la presenza di imprese in difficoltà è più diffusa e la concorrenza è più agguerrita.

Un fenomeno in evoluzione

Il riciclaggio e l’autoriciclaggio in Italia si manifestano come un fenomeno dinamico, capace di adattarsi ai mutamenti del contesto economico e normativo. Da un lato, i settori tradizionali – commercio, ristorazione, edilizia, immobiliare, compro oro e gioco d’azzardo – continuano a rappresentare i canali privilegiati attraverso cui il denaro illecito viene immesso nel circuito legale. Dall’altro, nuovi comparti emergenti – le cripto-attività, le energie rinnovabili, i pagamenti digitali – stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante, sfruttando le opportunità offerte dalla tecnologia e dalle lacune normative.

La lotta al riciclaggio richiede un approccio integrato, che combini il rafforzamento dei presidi normativi e di vigilanza con la formazione dei professionisti, la collaborazione internazionale e l’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati per l’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette. Solo attraverso un impegno coordinato e costante sarà possibile contrastare efficacemente un fenomeno che, per la sua capacità di penetrare nel tessuto economico e sociale del Paese, rappresenta una minaccia non solo per la legalità, ma anche per la concorrenza e lo sviluppo economico.