A Malpensa arriva il nuovo bike corner al Terminal 2

Milano Malpensa si conferma un aeroporto all’avanguardia, attento alle esigenze dei passeggeri e alla tutela dell’ambiente. Da oggi, agli arrivi del Terminal 2, è operativo un nuovo Bike Corner, il primo spazio innovativo dedicato agli appassionati di ciclismo e bikepacking.

Questo corner offre ai passeggeri la possibilità di montare la propria bicicletta in modo comodo e sicuro subito dopo il loro arrivo a Malpensa. Dotato di strumenti professionali e tutte le attrezzature necessarie, il Bike Corner rappresenta una risposta concreta alle necessità di chi viaggia con la propria bici smontata.

La bicicletta non è solo un mezzo di trasporto, ma anche un simbolo di mobilità sostenibile. Questo nuovo servizio si inserisce nella strategia di SEA, Aeroporti di Milano, per promuovere soluzioni green, favorendo stili di vita attivi ed ecologici. Grazie alla sua posizione strategica, il Bike Corner consente di partire direttamente dall’aeroporto alla scoperta delle numerose piste ciclabili e dei paesaggi unici che circondano l’area di Malpensa, con il supporto, quale partner tecnico, di #VareseDoYouBike, progetto di sviluppo cicloturistico promosso da Camera di Commercio Varese.

Sono ben 45 itinerari fin d’ora mappati e disponibili per essere scaricati sulla piattaforma Komoot, oltre 2mila chilometri di percorsi tracciati da guide cicloturistiche e godibili da tutti, in base ai diversi livelli di difficoltà: quelli per le famiglie, altri per gli appassionati di cicloturismo a 360° e altri ancora per chi cerca l’adrenalina agonistica.

Grazie a #VareseDoYouBike, Camera di Commercio Varese agisce in sinergia con enti locali, operatori e associazioni di categoria con l’obiettivo di costruire un sistema cicloturistico quale nuovo tassello nella promozione della “Terra dei Laghi”.

Questo nuovo servizio riflette l’impegno per un futuro più green e risponde alle esigenze di una comunità ciclistica che viaggia, sempre più numerosa.

Il Bike Corner è sempre accessibile e completamente gratuito.

*